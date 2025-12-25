Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Δυστύχημα στην Ιερά Οδό: Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
Το δυστύχημα έγινε το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα – Ο 17χρονος οδηγός είχε μεν δίπλωμα αλλά δεν συνοδευόταν από ενήλικο επιβάτη
Νεκρός είναι ο 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, που ενεπλάκη την παραμονή των Χριστουγέννων, σε τροχαίο δυστύχημα με αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος στην Ιερά Οδό.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων. Το ΙΧ, που κινούνταν στην Ιερά Οδό με κατεύθυνση προς την οδό Πάρνηθος συγκρούστηκε, με μοτοσικλέτα η οποία κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 38χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο. Ωστόσο δεν τα κατάφερε και κατέληξε.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου και διαπίστωσαν ότι είναι ανήλικος, που έχει μεν δίπλωμα, αλλά δεν συνοδευόταν από ενήλικο επιβάτη. Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.
Η αστυνομία συνέλαβε και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελία.
Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Παράλληλα, έχει ληφθεί δείγμα αίματος από τον 17χρονο οδηγό, για να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ.
