Δυστύχημα στην Ιερά Οδό: Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ

Νεκρός είναι οπου ενεπλάκη την παραμονή των Χριστουγέννων, σε τροχαίο δυστύχημα με αυτοκίνητο που οδηγούσεστηνΤο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της παραμονής τωνΤο ΙΧ, που κινούνταν στηνμε κατεύθυνση προς την οδόσυγκρούστηκε, με μοτοσικλέτα η οποία κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 38χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στοΩστόσο δεν τα κατάφερε και κατέληξε.Στο σημείο έσπευσανπου συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου και διαπίστωσαν ότι είναι ανήλικος, που έχει μεν δίπλωμα, αλλά δεν συνοδευόταν από ενήλικο επιβάτη. Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία γιαΗ αστυνομία συνέλαβε και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελία.διενεργεί προανάκριση για να διαπιστώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Παράλληλα, έχει ληφθεί δείγμα αίματος από τον 17χρονο οδηγό, για να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ.