Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 7χρονος έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό
Τραυματίστηκαν οι γονείς του μία 45χρονη και ένας 43χρονος
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στη Χαλκιδική, με ένα 7χρονο αγοράκι να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 13:15, στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ιερισσού, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το αγοράκι με οδηγό την 45χρονη μητέρα του και συνοδηγό τον 43χρονο πατέρα του εξετράπη της πορείας του - υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - και συγκρούστηκε με φορτηγό που οδηγούσε ένας 59χρονος.
Το 7χρονο παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν, με τη μητέρα του να φέρει σοβαρότερα τραύματα. Στο αυτοκίνητο της οικογένειας επέβαινε και η 8χρονη αδερφή του αγοριού η οποία δεν τραυματίστηκε.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.
