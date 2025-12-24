Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Διακοπές ρεύματος σε Γκύζη και Παιανία
Μετά τις 19.00 εκτιμάται ότι θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση
Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται σε περιοχές της Αθήνας. Σε Γκύζη και Παιανία καταγράφονται αυτή την ώρα προβλήματα.
Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 19:00 για την περιοχή του Γκύζη και μετά τις 19:30 για την Παιανία, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.
Τα προβλήματα σε Παγκράτι και Βύρωνα, που υπήρχαν νωρίτερα, έχουν αποκατασταθεί.
