Διακοπές ρεύματος σε Γκύζη και Παιανία

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται σε περιοχές της Αθήνας. Σε Γκύζη και Παιανία καταγράφονται αυτή την ώρα προβλήματα.Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 19:00 για την περιοχή του Γκύζη και μετά τις 19:30 για την Παιανία, σύμφωνα με τονΤα προβλήματα σε Παγκράτι και Βύρωνα, που υπήρχαν νωρίτερα, έχουν αποκατασταθεί.