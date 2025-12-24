Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Προβλήματα στην Αττική από την ισχυρή καταιγίδα, 50 κλήσεις για άντληση υδάτων στην Πυροσβεστική, δείτε βίντεο
Πυρήνες καταιγίδων έπληξαν την Αττική, πρόβλημα στην Αττική Οδό μετά από φωτιά σε ΙΧ μετά τον κόμβο Ασπροπύργου
Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Αττική μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης με έντονα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές.
Έως και τις 18:30 έβρεχε σε πολλές περιοχές του νομού, ωστόσο τα φαινόμενα δεν έχουν μεγάλη ένταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις για άντληση υδάτων σε πολλές περιοχές.
Νωρίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε Βύρωνα, Παγκράτι, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκληπους, Γκάζι, Κηφισιά, Μαρούσι, Δροσιά, Εκάλη.
Αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους εξελίσσεται ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
Το μεσημέρι λόγω και της έντονης βροχόπτωσης παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας.
Κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε μερικά λεπτά, με τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει σημαντικά.
Γύρω στις 4 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Ασπροπύργου.
Πυρκαγιά σε όχημα μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 24, 2025
Αναμένονται καθυστερήσεις.
Παραμένουν οι καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
