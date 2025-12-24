Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Ανοιχτό το Χιονοδρομικό Κέντρο του Καϊμακτσαλάν: Τα 40 εκατοστά φτάνει το χιόνι στην κορυφή
Η πρόσβαση στο χιονοδρομικό γίνεται χωρίς της χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα - Καϊμακτσαλάν έχει πλέον ντυθεί στα λευκά, άνοιξε την περασμένη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και αυτές τις εορταστικές ημέρες γεμίζει από κόσμο που θέλει να απολαύσει το χιόνι.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το χιόνι πέφτει πυκνό στην περιοχή και ήδη πλήθος κόσμου έχει γεμίσει τους χώρους του χιονοδρομικού κέντρου. Αυτή την ώρα λειτουργούν τέσσερις από τους έξι αναβατήρες, καθώς και τέσσερις πίστες.
Το ύψος του χιονιού στη βάση του χιονοδρομικού είναι 20 εκατοστά και στην κορυφή φτάνει τα 40 εκατοστά.
Η πρόσβαση στο χιονοδρομικό γίνεται χωρίς της χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.
