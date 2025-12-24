ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Ανοιχτό το Χιονοδρομικό Κέντρο του Καϊμακτσαλάν: Τα 40 εκατοστά φτάνει το χιόνι στην κορυφή
ΕΛΛΑΔΑ
Καϊμακτσαλάν Χιονοδρομικό κέντρο Χιόνι

Ανοιχτό το Χιονοδρομικό Κέντρο του Καϊμακτσαλάν: Τα 40 εκατοστά φτάνει το χιόνι στην κορυφή

Η πρόσβαση στο χιονοδρομικό γίνεται χωρίς της χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

Ανοιχτό το Χιονοδρομικό Κέντρο του Καϊμακτσαλάν: Τα 40 εκατοστά φτάνει το χιόνι στην κορυφή
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα - Καϊμακτσαλάν έχει πλέον ντυθεί στα λευκά, άνοιξε την περασμένη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και αυτές τις εορταστικές ημέρες γεμίζει από κόσμο που θέλει να απολαύσει το χιόνι. 

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το χιόνι πέφτει πυκνό στην περιοχή και ήδη πλήθος κόσμου έχει γεμίσει τους χώρους του χιονοδρομικού κέντρου. Αυτή την ώρα λειτουργούν τέσσερις από τους έξι αναβατήρες, καθώς και τέσσερις πίστες.

Το ύψος του χιονιού στη βάση του χιονοδρομικού είναι 20 εκατοστά και στην κορυφή φτάνει τα 40 εκατοστά.

Η πρόσβαση στο χιονοδρομικό γίνεται χωρίς της χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης