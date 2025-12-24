Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός, διακοπή κυκλοφορίας σε δύο σημεία στην Πειραιώς λόγω της βροχής, καθυστερήσεις έως 25΄ στην Αττική Οδό

Κλείσιμο

Αρκετές δυσκολίες στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας καταγράφονται το μεσημέρι της Τετάρτης λόγω και της βροχόπτωσης που σημειώνεται ενώ παράλληλα τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα μείνουν κλειστά αύριο, Πέμπτη, και μεθαύριο, Παρασκευή.Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στα δύο ρεύματα του Κηφισού σε όλο το μήκος από τη συμβολή με την παραλιακή μέχρι και τον Κόμβο της Μεταμόρφωσης.Αυξημένη κίνηση και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφισιάς, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα αλλά και στη Βουλιαγμένης ενώ στην Πειραιώς διεκόπη η κυκλοφορία σε δύο σημεία λόγω συσσώρευσης υδάτων: το πρώτο στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Πέτρου Ράλλη και το δεύτερο στο ρεύμα προς Ομόνοια από το ύψος της Παναγή ΤσαλδάρηΣτην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως 25' στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδο για Λαμία).