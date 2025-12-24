Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Ανακατασκευή κτηρίου ΑμεΑ στην Αγία Παρασκευή, με δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου
Η επιχειρηματίας και η εταιρεία La Vie En Rose στήριξαν την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για παιδιά με αναπηρία
Η επιχειρηματίας - χημικός Δήμητρα Κατσαφάδου, γνωστή για τη φιλανθρωπική της δράση και τα αισθήματα αλληλεγγύης της, προσέφερε τα μέσα για την ανακατασκευή της δομής ΑμεΑ στην Αγία Παρασκευή για παιδιά με νοητική υστέρηση. Όπως δήλωσε στα μέλη του σωματείου που τη βράβευσαν, δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θεωρεί ότι μέσα από τις δυσκολίες που βιώνουν διακατέχονται από μία άτυπη αγιότητα. Κλείνοντας, ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα, με υγεία καθώς και κουράγιο στους συνοδούς αυτών των παιδιών και ειδικά στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.
Την προσφορά χαιρέτισε και ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Ιωάννης Μυλωνάκης, ο οποίος ευχαρίστησε την κα Κατσαφάδου, καθώς και τα αδέλφια της, Κυριάκο και Νικόλα Μαλακοδήμο, για τη συμβολή τους στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.
Η Δήμητρα Κατσαφάδου σχεδιάζει επίσης την προσφορά και υλοποίηση μιας ακόμα μεγαλύτερης δωρεάς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Αγία Παρασκευή αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία του Ογκολογικού Νοσοκομείου, παράρτημα του Λαϊκού Νοσοκομείου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που υλοποιείται από την ίδια και την οικογένειά της.
