ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Κάνναβη Πάτρα

Έπιασαν ζευγάρι με 1,3 κιλά κάνναβη στην Πάτρα, θα έβγαζαν έως και 40.000 ευρώ αν την πουλούσαν

Η γυναίκα συνελήφθη την ώρα που προσπαθούσε να ξεφορτωθεί τα ναρκωτικά

Στη σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας που βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους 1,3 κιλά κάνναβης προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα το μεσημέρι της Τρίτης.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η γυναίκα συνελήφθη τη στιγμή που προσπαθούσε να πετάξει τα ναρκωτικά σε χώρο του σπιτιού της.

Η εκτίμηση είναι, δε, ότι αν πουλούσαν τα ναρκωτικά θα αποκόμιζαν από 20.000 έως 40.000 ευρώ.

  • Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
  • -1- κιλό και -334- γραμμάρια κάνναβης,
  • -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
  • -3- μαχαίρια
  • -2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης
  • -2- κινητά τηλέφωνα και
  • -1- τραπεζική κάρτα.
