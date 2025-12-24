Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Σούπερ μάρκετ σήμερα (24/12): Το ωράριο στα καταστήματα την Παραμονή των Χριστουγέννων
Τόσο ανήμερα των Χριστουγέννων όσο και τη δεύτερη ημέρα των γιορτών τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά
Η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς, με τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά κέντρα να λειτουργούν με εκτεταμένο ωράριο, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών εν όψει Χριστουγέννων.
Υπενθυμίζεται ότι τόσο ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) όσο και τη δεύτερη ημέρα των γιορτών (26 Δεκεμβρίου) τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς πρόκειται για επίσημες αργίες.
ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00
Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00
Market In: 08:00 – 21:00
MY MARKET: 08:00 - 21:00
LIDL: 07:45 – 21:00
Μασούτης: 08:00 – 20:00
Κρητικός: 08:00 – 21:00
Τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν με διαφοροποιημένο εορταστικό ωράριο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις διαμορφώνεται:
Ελάχιστο: 10:00 – 19:00
Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ σήμερα 24 ΔεκεμβρίουΤα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με διευρυμένο αλλά συγκεκριμένο ωράριο, ως εξής:
Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα
Μέγιστο: 10:00 – 21:00
Να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις καταστηματάρχες θα κλείσουν τα καταστήματά τους στις έξι το απόγευμα επομένως είναι καλύτερο αν προστρέξετε στις ανακοινώσεις των κατά τόπους εμπορικών συλλόγων για το εορταστικό ωράριο.
Το εορταστικό ωράριο των επόμενων ημερών:
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Αργία
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Αργία
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά
Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.
