Στη φυλακή τέσσερα άτομα για λαθρεμπορία τσιγάρων στη Βόρεια Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Δίκη Λαθρεμπόριο τσιγάρων Φυλακή

Στη φυλακή τέσσερα άτομα για λαθρεμπορία τσιγάρων στη Βόρεια Ελλάδα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2019 με τους διαφυγόντες δασμούς για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ

Στη φυλακή τέσσερα άτομα για λαθρεμπορία τσιγάρων στη Βόρεια Ελλάδα
Στη φυλακή οδηγούνται τέσσερα άτομα που καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε πολυετείς ποινές κάθειρξης για διακίνηση και εμπορία λαθραίων τσιγάρων στη Βόρεια Ελλάδα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2019 με τους διαφυγόντες δασμούς για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ.
Συνολικά παραπέμφθηκαν σε δίκη 25 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 23 κρίθηκαν ένοχοι χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Εκτός από τους 4 που πήγαν στη φυλακή με ποινές κάθειρξης από 8 έως 12 έτη, το δικαστήριο επέβαλε στους υπόλοιπους ποινές, ανάλογα με την περίπτωση, από φυλάκιση με αναστολή έως κάθειρξη (κάποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου υπό υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης).

Το κατηγορητήριο περιελάμβανε περιπτώσεις μεταφοράς παράνομων φορτίων με μεταφορική εταιρεία. Τα λαθραία τσιγάρα φυλάσσονταν σε αποθήκη, απ' όπου διακινούνταν σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, ενώ διατίθονταν προς πώληση σε λαϊκές αγορές, πολυσύχναστους δρόμους κ.ά. Μεταξύ αυτών που καταδικάστηκαν είναι ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, κατά το ίδιο κατηγορητήριο, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις στις μεταξύ τους συνομιλίες- για παράδειγμα αποκαλούσαν «λάχανα» τα χρήματα, «μαντρί» την αποθήκη, «καρότσι» το αυτοκίνητο, ενώ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας των τσιγάρων αυτά αποκαλούνταν «καμήλες», «καουμπόηδες» κλπ.
