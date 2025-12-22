Αγρίνιο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγάκι και κατέληξε σε προστατευτικές μπάρες, δείτε φωτογραφίες

Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν έναν οδηγό και καθάρισαν το οδόστρωμα από τα συντρίμμια
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) στον Πλάτανο Καλυβίων στο Αγρίνιο, όταν ένα αυτοκίνητο και ένα φορτηγάκι που κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα, επί της ε.ο. Αγγελοκάστρου-Αγρινίου συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον 53χρονο οδηγό του αυτοκινήτου και καθάρισαν το οδόστρωμα από τα συντρίμμια.
Ο 53χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
