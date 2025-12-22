Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ημερίδα για την κλινική εκτίμηση και την χειρουργική αντιμετώπιση του θυροειδούς
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής εμπειρίας και των αποτελεσμάτων μιας συνεπούς προσπάθειας σαράντα ετών (1985–2025) της Χειρουργικής Κλινικής Ενδοκρινών Αδένων του «Υγεία» και του ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ Δημήτρη Λινού.
Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Όζος Θυρεοειδούς – Αδένωμα Παραθυρεοειδούς, κλινική εκτίμηση και χειρουργική αντιμετώπιση», πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της χειρουργικής κλινική του ομίλου «Υγεία» και της HEAL Academy by HHG. Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε η παρουσίαση της επιστημονικής εμπειρίας και των αποτελεσμάτων μιας συνεπούς προσπάθειας σαράντα ετών (1985–2025) της Χειρουργικής Κλινικής Ενδοκρινών Αδένων με πρόσωπο αναφοράς τον διευθυντή της κλινικής και ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ Δημήτρη Λινό. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος» του νοσοκομείου «Μητέρα» και το πρόγραμμα περιλάμβανε θεματικές ενότητες με εισηγήσεις από εξειδικευμένους ομιλητές.
Στην ενότητα της συζήτησης για την σύγχρονη κλινική και διαγνωστική προσέγγιση των όζων του θυρεοειδούς προέδρευσε ο Παναγιώτης Κοσμίδης, ενώ εισηγήτρια ήταν η Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας, η οποία ανέλυσε τις αλλαγές στη λογική προσέγγιση της οζώδους βρογχοκήλης. Στην συζήτηση για τον ρόλο του υπερηχογραφήματος του τραχήλου στη διάγνωση παθήσεων του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων, πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Γεωργιλής και ομιλητής ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος, ο οποίος παρουσίασε τη σύγχρονη απεικονιστική πρακτική. Συμπληρωματικές απεικονιστικές προσεγγίσεις παρουσιάστηκαν από τον Θανάση Πιπίκο, υπό την προεδρία του Νίκου Παπαδόπουλου.
Στην ενότητα των παθολογοανατομικών δεδομένων και της επικαιροποίησης γνώσεων στον καρκίνο του θυρεοειδούς, με πρόεδρο τον Φίλιππο Βασιλαρά και ομιλητή τον Δημήτριο Παπαϊωάννου, ο οποίος παρουσίασε νεότερα επιστημονικά στοιχεία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στη χειρουργική θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών παρουσιάστηκαν από τον Ανδρέα Κυριακόπουλο με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μαυραντώνη, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων των παραθυρεοειδών αναλύθηκε από τον Γιώργο Γιαννόπουλο, υπό την προεδρία του Φλώρου Σταυρίδη.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις προκλήσεις της «δύσκολης θυρεοειδεκτομής», με πρόεδρο την Έλενα Πατρόζου και ομιλητή τον Ευθύμιο Πούλιο. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ενότητα εναλλακτικών σκέψεων και προτάσεων, υπό την προεδρία της Πολύξενης Μυλωνάκη-Κουτκιά και τη συμμετοχή των Σταύρου Καρακόζη, Κωστή Ηλιάδη και Σπύρου Χριστοδούλου.
Στο τέλος έγινε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, με συντονιστές τους Δημήτρη Λινό, Αλέξανδρο Σκουτέλη και Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, όπου αναλύθηκαν κλινικά, εργαστηριακά και διαγνωστικά δεδομένα, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και τα επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία στον τομέα της ενδοκρινικής χειρουργικής.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «Υγεία» Ανδρέας Καρταπάνης, ο επιχειρησιακός διευθυντής
του «Μητέρα» Σταύρος Σουγιουλτζής, ο διευθυντής του τμήματος γενικών υπερήχων Γιώργος Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου Βασίλης Σιούλας και πρόεδρος της HEAL Academy Παναγιώτης Σκανδαλάκης
