Ημερίδα για την κλινική εκτίμηση και την χειρουργική αντιμετώπιση του θυροειδούς
ΕΛΛΑΔΑ
Δημήτρης Λινός Θυροειδής

Ημερίδα για την κλινική εκτίμηση και την χειρουργική αντιμετώπιση του θυροειδούς

 Τα συμπεράσματα της επιστημονικής εμπειρίας και των αποτελεσμάτων μιας συνεπούς προσπάθειας σαράντα ετών (1985–2025) της Χειρουργικής Κλινικής Ενδοκρινών Αδένων του «Υγεία» και του ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ Δημήτρη Λινού.

Ημερίδα για την κλινική εκτίμηση και την χειρουργική αντιμετώπιση του θυροειδούς
1 ΣΧΟΛΙΟ
Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Όζος Θυρεοειδούς – Αδένωμα Παραθυρεοειδούς, κλινική εκτίμηση και χειρουργική αντιμετώπιση», πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της χειρουργικής κλινική του ομίλου «Υγεία» και της HEAL Academy by HHG. Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε η παρουσίαση της επιστημονικής εμπειρίας και των αποτελεσμάτων μιας συνεπούς προσπάθειας σαράντα ετών (1985–2025) της Χειρουργικής Κλινικής Ενδοκρινών Αδένων με πρόσωπο αναφοράς τον διευθυντή της κλινικής και ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ Δημήτρη Λινό. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος» του νοσοκομείου «Μητέρα» και το πρόγραμμα περιλάμβανε θεματικές ενότητες με εισηγήσεις από εξειδικευμένους ομιλητές.

Στην ενότητα της συζήτησης για την σύγχρονη κλινική και διαγνωστική προσέγγιση των όζων του θυρεοειδούς προέδρευσε ο Παναγιώτης Κοσμίδης, ενώ εισηγήτρια ήταν η Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας, η οποία ανέλυσε τις αλλαγές στη λογική προσέγγιση της οζώδους βρογχοκήλης. Στην συζήτηση για τον ρόλο του υπερηχογραφήματος του τραχήλου στη διάγνωση παθήσεων του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων, πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Γεωργιλής και ομιλητής ο  Γιώργος Ζαχαρόπουλος, ο οποίος παρουσίασε τη σύγχρονη απεικονιστική πρακτική. Συμπληρωματικές απεικονιστικές προσεγγίσεις παρουσιάστηκαν από τον Θανάση Πιπίκο, υπό την προεδρία του Νίκου Παπαδόπουλου.

Στην ενότητα των παθολογοανατομικών δεδομένων και της επικαιροποίησης γνώσεων στον καρκίνο του θυρεοειδούς, με πρόεδρο τον Φίλιππο Βασιλαρά και  ομιλητή τον Δημήτριο Παπαϊωάννου, ο οποίος παρουσίασε νεότερα επιστημονικά στοιχεία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στη χειρουργική θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών παρουσιάστηκαν  από τον Ανδρέα Κυριακόπουλο με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μαυραντώνη, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων των παραθυρεοειδών αναλύθηκε από τον Γιώργο Γιαννόπουλο, υπό την προεδρία του Φλώρου Σταυρίδη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε  στις προκλήσεις της «δύσκολης θυρεοειδεκτομής», με πρόεδρο την Έλενα Πατρόζου και ομιλητή τον Ευθύμιο Πούλιο. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε  με την  ενότητα εναλλακτικών σκέψεων και προτάσεων, υπό την προεδρία της Πολύξενης Μυλωνάκη-Κουτκιά και τη συμμετοχή των Σταύρου Καρακόζη, Κωστή Ηλιάδη και Σπύρου Χριστοδούλου.

Στο τέλος έγινε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, με συντονιστές τους Δημήτρη Λινό, Αλέξανδρο Σκουτέλη και Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, όπου αναλύθηκαν κλινικά, εργαστηριακά και διαγνωστικά δεδομένα, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και τα επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία στον τομέα της ενδοκρινικής χειρουργικής.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «Υγεία» Ανδρέας Καρταπάνης, ο επιχειρησιακός διευθυντής
του «Μητέρα» Σταύρος Σουγιουλτζής, ο διευθυντής του τμήματος γενικών υπερήχων Γιώργος Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου Βασίλης Σιούλας και πρόεδρος της HEAL Academy Παναγιώτης Σκανδαλάκης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης