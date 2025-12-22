Ημερίδα για την κλινική εκτίμηση και την χειρουργική αντιμετώπιση του θυροειδούς

HEAL Academy Παναγιώτης Σκανδαλάκης

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Όζος Θυρεοειδούς – Αδένωμα Παραθυρεοειδούς, κλινική εκτίμηση και χειρουργική αντιμετώπιση», πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της χειρουργικής κλινική του ομίλου «Υγεία» και της HEAL Academy by HHG. Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε η παρουσίαση της επιστημονικής εμπειρίας και των αποτελεσμάτων μιας συνεπούς προσπάθειας σαράντα ετών (1985–2025) της Χειρουργικής Κλινικής Ενδοκρινών Αδένων με πρόσωπο αναφοράς τον διευθυντή της κλινικής και ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος» του νοσοκομείου «Μητέρα» και το πρόγραμμα περιλάμβανε θεματικές ενότητες με εισηγήσεις από εξειδικευμένους ομιλητές.Στην ενότητα της συζήτησης για την σύγχρονη κλινική και διαγνωστική προσέγγιση των όζων του θυρεοειδούς προέδρευσε ο, ενώ εισηγήτρια ήταν η, ομότιμη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας, η οποία ανέλυσε τις αλλαγές στη λογική προσέγγιση της οζώδους βρογχοκήλης. Στην συζήτηση για τον ρόλο του υπερηχογραφήματος του τραχήλου στη διάγνωση παθήσεων του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων, πρόεδρος ήταν οκαι ομιλητής ο, ο οποίος παρουσίασε τη σύγχρονη απεικονιστική πρακτική. Συμπληρωματικές απεικονιστικές προσεγγίσεις παρουσιάστηκαν από τον, υπό την προεδρία τουΣτην ενότητα των παθολογοανατομικών δεδομένων και της επικαιροποίησης γνώσεων στον καρκίνο του θυρεοειδούς, με πρόεδρο τονκαι ομιλητή τον, ο οποίος παρουσίασε νεότερα επιστημονικά στοιχεία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στη χειρουργική θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών παρουσιάστηκαν από τονμε πρόεδρο τον, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων των παραθυρεοειδών αναλύθηκε από τον, υπό την προεδρία τουΙδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις προκλήσεις της «δύσκολης θυρεοειδεκτομής», με πρόεδρο τηνκαι ομιλητή τον. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ενότητα εναλλακτικών σκέψεων και προτάσεων, υπό την προεδρία τηςκαι τη συμμετοχή τωνκαιΣτο τέλος έγινε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, με συντονιστές τους Δημήτρη Λινό,και Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, όπου αναλύθηκαν κλινικά, εργαστηριακά και διαγνωστικά δεδομένα, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και τα επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία στον τομέα της ενδοκρινικής χειρουργικής.Χαιρετισμούς απηύθυναν ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «Υγεία», ο επιχειρησιακός διευθυντήςτου «Μητέρα»ς, ο διευθυντής του τμήματος γενικών υπερήχων, ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίουκαι πρόεδρος της