Μαρινάκης για Ανεστίδη: Κανένας εκδικητικός έλεγχος, η μόνη εντολή είναι να επιστρέψουν πίσω τα κλεμμένα

Με τον ίδιο τρόπο απάντησε και σε ερώτηση για όσα υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού για τον έλεγχο της ΑΑΕΕ στον σύλλογο των Τεμπών - «Υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων;» αναρωτήθηκε