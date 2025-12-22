Μαρινάκης για Ανεστίδη: Κανένας εκδικητικός έλεγχος, η μόνη εντολή είναι να επιστρέψουν πίσω τα κλεμμένα
Μαρινάκης για Ανεστίδη: Κανένας εκδικητικός έλεγχος, η μόνη εντολή είναι να επιστρέψουν πίσω τα κλεμμένα
Με τον ίδιο τρόπο απάντησε και σε ερώτηση για όσα υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού για τον έλεγχο της ΑΑΕΕ στον σύλλογο των Τεμπών - «Υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων;» αναρωτήθηκε
Για τους ελέγχους που γίνονται για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης και διευκρίνισε ότι ««τις διώξεις τις κάνουν οι αρχές». «Κανένας εκδικητικός έλεγχος. Το μόνο που υπάρχει είναι η ξεκάθαρη εντολή να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα, να μην παίρνουν παραπάνω αυτοί που δεν πρέπει. Έχουμε πει πως μαζί με τους πολλούς αγρότες στις κινητοποιήσεις παρεισφρύουν και κάποιοι για τους οποίους το πάρτι τελείωσε» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης υπενθυμίζοντας ότι «κορωνίδα των μεταρρυθμίσεων για να τελειώσει το πάρτι ήταν η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».
Σε άλλη ερώτηση ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «στόχος είναι να συναντηθούμε με μία αντιπροσωπεία η οποία να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών» τονίζοντας ότι «κανείς δεν είναι κατά των αγροτών, θέλουμε ο κόσμος να πάρει παραπάνω».
Ωστόσο για την ταλαιπωρία των οδηγών στις εθνικές οδούς σημείωσε ότι «δεν μπορεί να γίνει αστυνομική επιχείρηση δυστυχώς θα πω εγώ». «Με τον τρόπο που κάνουν κινητοποιήσεις οι αγρότες ταλαιπωρούν την κοινωνία» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνοντας λόγο για «στοχευμένες επιχειρήσεις» από την ΕΛΑΣ. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε, δε, ότι «οι κύριοι που σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια ταυτοποιούνται, ποινικά και αστικά».
Ερωτηθείς στη συνέχεια για την αντίδραση Καρυστιανού σχετικά με τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στο σύλλογο θυμάτων των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης απάντησε και πάλι ότι «δεν υπάρχει κανένας εκδικητικός έλεγχος. Καμία εκδικητική διαδικασία».
Αφού θύμισε, μάλιστα, ότι «η συναυλία έχει γίνει πάρα πολύ καιρό. Ένας άλλος συγγενής τώρα έκανε μία καταγγελία, φαντάζομαι ότι ο ΑΑΔΕ το συνυπολόγισε και το ελέγχει» αναρωτήθηκε «υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων; Υπάρχουν πονεμένοι συγγενείς τους οποίους πρέπει να ακούμε και άλλους όχι; Γιατί μία καταγγελία να μην ελέγχεται από μία ανεξάρτητη αρχή; Ποιος θα απαντήσει μετά αν δεν γίνει αυτός ο έλεγχος;»
Για τη σημερινή ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού σχετικά με τον διοικητή της ΑΑΔΕ , ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα ακαταδίωκτο. Ο νόμος αναφέρεται σε αδικήματα εξ αμελείας και όχι στα εκ δόλου τελεσθέντα αδικήματα. Άρα η ανάρτησή της κυρίας Καρυστιανού δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, ο νόμος αυτός δεν αναφέρεται σε αδικήματα εκ δόλου, δεν υπάρχει ασυλία, οι άνθρωποι αυτοί διώκονται»
Με αφορμή αυτή σχολίασε, ακόμα, ότι «δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ιερά πρόσωπα τα οποία έχουν χάσει τα δικά τους άτομα τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους, τους φίλους τους. Δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων δύο ταχυτήτων, ούτε μεταξύ των τραγωδιών που έχουμε ζήσει στη χώρα».
