Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα
Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα

Αντίστροφα μετρούν οι μαθητές για το κλείσιμο των σχολείων ενόψει των διακοπών των Χριστουγέννων - Για πόσες μέρες θα μείνουν κλειστά

Αντίστροφα μετρούν πλέον οι μαθητές για το κλείσιμο των σχολείων, στο πλαίσιο των διακοπών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι πριν από τις γιορτές θα χτυπήσει για τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σχολείων, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή Χριστουγέννων.

Ακόμη, η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
