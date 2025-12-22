Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Πού έχει κίνηση τώρα: Προβλήματα από νωρίς στους δρόμους, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 22/12 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό.
Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό στο ρεύμα ανόδου αλλά στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Φιλαδέλφεια.
Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, όπου αρκετοί δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Στο κόκκινο είναι και οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά.
Η κίνηση στην Αττική οδό
Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 22, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
5'-10' στην έξοδο για Λαμία.
