Δύο σεισμικές δονήσεις 2,9 και 2,7 Ρίχτερ βορειοανατολικά της Ραφήνας
Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Νοτιοανατολική Αττική
Δύο σεισμικές δονήσεις 2,9 Ρίχτερ και 2,7 Ρίχτερ σημειώθηκαν βορειοανατολικά της Ραφήνας το βράδυ της Κυριακής.
Η πρώτη δόνηση, έντασης 2,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 19.50. Είχε εστιακό Βάθος 8.4 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της ήταν στα 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας.
Η δεύτερη δόνηση σημειώθηκε επτά λεπτά αργότερα, στις 19.57. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο στα 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Ραφήνας.
Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Νοτιοανατολική Αττική.
