Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Λάρισα: Όχημα άρπαξε φωτιά εν κινήσει, σώος ο οδηγός
Λάρισα: Όχημα άρπαξε φωτιά εν κινήσει, σώος ο οδηγός
Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τις 11.30, όταν ξέσπασε φωτιά σε ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης.
Το συμβάν σημειώθηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος της περιοχής «ΣΟΥΚΟΥ», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λάρισα, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει.
Στο σημείο σύμφωνα με το onlarisa έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και ο οδηγός να βγει σώος. Παρά την έγκαιρη επέμβαση, από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ο κινητήρας του αυτοκινήτου καθώς και μέρος της καμπίνας.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Το συμβάν σημειώθηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος της περιοχής «ΣΟΥΚΟΥ», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λάρισα, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει.
Στο σημείο σύμφωνα με το onlarisa έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και ο οδηγός να βγει σώος. Παρά την έγκαιρη επέμβαση, από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ο κινητήρας του αυτοκινήτου καθώς και μέρος της καμπίνας.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα