Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο
Ένας πολίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων σε νοσοκομείο
Μάχη με τις φλόγες χρειάστηκε να δώσουν αργά το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 21:00, πυροσβέστες στο Ανήλιο Μετσόβου για να ελέγξουν πυρκαγιά που ξέσπασε στο ισόγειο διπλοκατοικίας
Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.
Κατά τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά ξεκίνησε από σόμπα στο ισόγειο σπιτιού ηλικιωμένης, που ευτυχώς πρόλαβε να βγει. Κατόπιν επεκτάθηκε στον όροφο και σε γειτονικό σπίτι.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πολίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων σε νοσοκομείο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Κάτοικοι κατήγγειλαν πως έπειτα από έργα για την εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης, δεν τοποθετήθηκαν κρουνοί πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική από τα Ιωάννινα.
