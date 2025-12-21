Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο
ΕΛΛΑΔΑ
Μέτσοβο Φωτιά

Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο

Ένας πολίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων σε νοσοκομείο

Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μάχη με τις φλόγες χρειάστηκε να δώσουν αργά το βράδυ του Σαββάτου,  γύρω στις 21:00, πυροσβέστες στο Ανήλιο Μετσόβου για να ελέγξουν πυρκαγιά που ξέσπασε στο ισόγειο διπλοκατοικίας

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Κατά τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά ξεκίνησε από σόμπα στο ισόγειο σπιτιού ηλικιωμένης, που ευτυχώς πρόλαβε να βγει. Κατόπιν επεκτάθηκε στον όροφο και σε γειτονικό σπίτι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πολίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων σε νοσοκομείο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Κάτοικοι κατήγγειλαν πως έπειτα από έργα για την εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης, δεν τοποθετήθηκαν κρουνοί πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική από τα Ιωάννινα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης