Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο

Μάχη με τις φλόγες χρειάστηκε να δώσουν αργά το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 21:00, πυροσβέστες στογια να ελέγξουν πυρκαγιά που ξέσπασε στο ισόγειο διπλοκατοικίαςΗ πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.Κατά τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά. Κατόπιν επεκτάθηκε στον όροφο και σε γειτονικό σπίτι.Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πολίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων σε νοσοκομείο.Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.Κάτοικοι κατήγγειλαν πως έπειτα από έργα για την εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης, δεν τοποθετήθηκαν κρουνοί πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική από τα Ιωάννινα.