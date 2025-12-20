Φιλανθρωπική εκδήλωση και βραβεύσεις για την προσφορά στον συνάνθρωπο

Κλείσιμο

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης αλλά και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε και φέτος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η καθιερωμένη πλέον φιλανθρωπική εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ), η οποία παράλληλα τίμησε αφανείς ήρωες της καθημερινότητας που ανιδιοτελώς υπερέβησαν τα όρια τους για να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, της επιστήμης και του αθλητισμού για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.Η εκδήλωση που ξεκίνησε από το όραμα του Προέδρου της Cpt. Dr Γεωργίου Βάλλη και του Διοικητικού της Συμβουλίου αποτελεί πλέον θεσμό, εμπνέοντας πλήθος κόσμου που συνέρευσε στην ταβέρνα ”Κρητικός” στο Κερατσίνι του κ.Δημήτρη Καρκανοραχάκη, για να ενισχύσει οικονομικά περισσότερες από 500 οικογένειες, οι οποίες εν όψει των Χριστουγέννων δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Εκατοντάδες απλού κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΠΕΠΙΕΘ προσφέροντας αναλόγως τις δυνατότητες του καθενός τρόφιμα, δωροεπιταγές για super market, χρήματα μα κυρίως ένα χαμόγελο και μια ζεστή αγκαλιά στις κρύες ημέρες του χειμώνα για τους αδύναμους συμπολίτες τους περιμένοντας υπομονετικά στη σειρά.Ακολούθησε μια λαμπρή όσο και συγκινητική τελετή βράβευσης ανθρώπων όλων των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων που με το παράδειγμα τους ανέδειξαν το μεγαλείο της ψυχής τους. Ατόμων, οι οποίοι αν και διαβιούν και οι ίδιοι μέσα στο δύσκολο περιβάλλον της σύγχρονης εποχής με τις πράξεις τους απέδειξαν πως παρά τις αντιξοότητες υπάρχει ελπίδα και παραμένουν Άνθρωποι με το άλφα κεφαλαίο.Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων βραβεύτηκε ο Γιάννης Δαμιανός, ως σύμβολο δύναμης ψυχής και ελπίδας, για τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεψε τη σκληρή προσωπική του δοκιμασία σε μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, προπονητής κολύμβησης του Κολυμβητικού Ομίλου Κατερίνης «Ποσειδών – Swimming», τιμήθηκε για την ανιδιοτελή αθλητική και κοινωνική του προσφορά, μετά την αδιάκοπη κολυμβητική διάσχιση 22,13 ναυτικών μιλίων με σκοπό την ανάδειξη της Πιερίας και την ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια στις ακτές.Ιδιαίτερη μνεία αποδόθηκε στον Σπύρο Πετράτο, γνωστό ως «Κουρέα των Αστέγων», για τη συνεχή εθελοντική δράση του υπέρ των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, καθώς και στον Δημήτριο Κυπαρισσόπουλο, κορυφαίο Έλληνα θωρακοχειρουργό, για τη διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική του πορεία και το ήθος που συνοδεύει το έργο του.Ο αθλητής Παναγιώτης Καραΐσκος, νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βραβεύτηκε όχι μόνο για το αθλητικό του επίτευγμα αλλά και για τη διαδρομή προσωπικής υπέρβασης που τον καθιστά σύμβολο ελπίδας.Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στους πιλότους των Canadair για την αυτοθυσία και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Κερατέα τον Αύγουστο του 2025, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.Ο Νίκος Παππάς, μόλις 13 ετών, τιμήθηκε ως κορυφαίος νέος αθλητής παγκοσμίως από τη World Sailing, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά.