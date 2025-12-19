Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Πλατύκαμπος Αστυνομία

Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, δείτε φωτογραφίες

Το ασθενοφόρο μετέφερε δύο ασθενείς στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκε ελαφρά  ο συνοδηγός

Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, δείτε φωτογραφίες
Πάνος Γαρουφαλιάς
348 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο Λάρισας όταν ένα ασθενοφόρο ιδιωτικού νοσοκομείου έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας που είχε κλείσει τον δρόμο  λόγω των μπλόκων των αγροτών. 

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί  ο συνοδηγός του ασθενοφόρου. Να σημειωθεί ότι το ασθενοφόρο μετέφερε δύο ασθενείς από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε στο protothema ο συνοδηγός, πέρασαν το μπλόκο των αγροτών ανεμπόδιστα, και στη συνέχεια,  διαπίστωσαν την τελευταία στιγμή, ότι το λεωφορείο της αστυνομίας ήταν σχεδόν κάθετα στο δρόμο, χωρίς φώτα, παρά μόνο με το φάρο αναμμένο. Ο οδηγός προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση. Μέσα στην κλούβα βρίσκονταν οι αστυνομικοί της διμοιρίας.

«Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν βλέπαμε. Είμαστε καλά. Φύγαμε από το φρενάρισμα του ασθενοφόρου» είπε η μία ασθενής που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο.

Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο ιδιωτικού νοσοκομείου


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το ατύχημα

Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας


Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, δείτε φωτογραφίες
Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, δείτε φωτογραφίες
Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, δείτε φωτογραφίες
Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, δείτε φωτογραφίες
Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, δείτε φωτογραφίες
Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, δείτε φωτογραφίες
Πάνος Γαρουφαλιάς
348 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης