Σοβαρό ατύχημα στον Πλατύκαμπο Λάρισας: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, δείτε φωτογραφίες
Το ασθενοφόρο μετέφερε δύο ασθενείς στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκε ελαφρά ο συνοδηγός
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο Λάρισας όταν ένα ασθενοφόρο ιδιωτικού νοσοκομείου έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας που είχε κλείσει τον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών.
Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο συνοδηγός του ασθενοφόρου. Να σημειωθεί ότι το ασθενοφόρο μετέφερε δύο ασθενείς από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε στο protothema ο συνοδηγός, πέρασαν το μπλόκο των αγροτών ανεμπόδιστα, και στη συνέχεια, διαπίστωσαν την τελευταία στιγμή, ότι το λεωφορείο της αστυνομίας ήταν σχεδόν κάθετα στο δρόμο, χωρίς φώτα, παρά μόνο με το φάρο αναμμένο. Ο οδηγός προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση. Μέσα στην κλούβα βρίσκονταν οι αστυνομικοί της διμοιρίας.
«Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν βλέπαμε. Είμαστε καλά. Φύγαμε από το φρενάρισμα του ασθενοφόρου» είπε η μία ασθενής που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το ατύχημα
