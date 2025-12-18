Γιώργος Παπαστεφάνου: Το τρανζίστορ, οι δίσκοι, τα βιβλία και η μεγάλη δωρεά στην ΕΡΤ

Τότε άρχισα να μαζεύω τα βιβλία μου, τα οποία διάβαζα με μανία, παρά τις συμβουλές των γονιών μου να μην κουράζω τα μάτια μου, γιατί από τότε ήταν προβληματικά. Από τότε επίσης άρχισα να μαζεύω και τους δίσκους, όλα αυτά τα βινύλια που τώρα θα ανήκουν στην ΕΡΤ, στο φυσικό τους χώρο.Πιστεύω ότι έπρεπε να έρθουν εδώ και να μετακομίσουν από το σπίτι μου, γιατί η ΕΡΤ ήταν το άλλο, το μεγάλο σπίτι μου, εκεί που έζησα όλα αυτά τα υπέροχα χρόνια με τους υπέροχους συνεργάτες, φίλους και τις ευκαιρίες για δημιουργία που είχα. Εύχομαι οι επόμενοι που θα πάρουν τη σκυτάλη να βρουν σε αυτό το υλικό που έφερα στην ΕΡΤ, τους δίσκους και τα βιβλία μου, αλλά και το αρχείο με τις εκπομπές μου, πολλές από τις οποίες ήταν φτιαγμένες με πολλή αγάπη, να βρουν έμπνευση, ιδέες και βοήθεια για τη δουλειά τους και την έρευνά τους.Χαίρομαι που όλα αυτά ήρθαν στο σπίτι τους, εδώ που πραγματικά ανήκουν. Είναι δίσκοι που μάζεψα όχι μόνο με το δικό μου χαρτζιλίκι, αλλά και δίσκοι που μου πρόσφεραν φίλοι, που ήθελα να βρουν τη θέση τους στα χέρια κάποιου που τους αγαπούσε. Ήταν η Τόνια Καράλη, ο Ζακ Μεναχέμ, ο Σπύρος και ο Μπάμπης, ο Νίκος Κονταξής και ο Σπύρος Ταβουλάρης. Φίλοι παιδικοί που κάποια στιγμή μου χάρισαν τους δίσκους τους, κυρίως τα 45άρια τους, για να συμπληρώσουν τα δικά μου, που είχα μαζέψει από τα χρόνια της νεότητάς μου. Όλα αυτά σήμερα ανήκουν στην ΕΡΤ και χαίρομαι, γιατί πιστεύω ότι μέσα εκεί θα υπάρξει υλικό για πολλά ακόμα καινούργια πράγματα.Σας ευχαριστώ και όσους δούλεψαν για να γίνει αυτός ο χώρος, η ταινιοθήκη και η βιβλιοθήκη, που τιμητικά φαίνεται το όνομά μου. Το θεωρώ υπερβολικό, αλλά ας το δεχτώ. Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε.Αν και η φιλοδοξία μου ήταν απλή: να έρθουν οι δίσκοι μου και τα βιβλία μου εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια — καλλιτέχνες, συνεργάτες, φίλους, όσους δούλεψαν μαζί μου, γιατί αυτή η δουλειά, όπως έλεγα και αλλού, δεν είναι δουλειά του ενός. Είναι συλλογική δουλειά. Όλοι μαζί δουλεύουμε για να υπάρχει ένα ωραίο αποτέλεσμα».Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ευχαριστώντας τον Γιώργο Παπαστεφάνου για τη δωρεά του, δεσμεύθηκε ότι «ο ανεκτίμητος αυτός θησαυρός» με τους δίσκους και τα βιβλία του θα αξιοποιηθούν με το καλύτερο τρόπο, αναδεικνύοντας το έργο του και την πρόσφορά του.