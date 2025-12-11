Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ο Γιώργος Παπαστεφάνου δώρισε το αρχείο του στην ΕΡΤ: Περιλαμβάνει 7.000 βινύλια και σπάνιες συλλογές βιβλίων
Ο Γιώργος Παπαστεφάνου παρέδωσε στην ΕΡΤ το πολύτιμο αρχείο του, που περιλαμβάνει 7.000 βινύλια, σπάνιες εκδόσεις και μαγνητοφωνημένο υλικό από τις ιστορικές του εκπομπές
Συγκινητικές στιγμές καταγράφηκαν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στο Ραδιομέγαρο, όπου η ΕΡΤ τίμησε τον Γιώργο Παπαστεφάνου, έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ο ίδιος έχει αφιερώσει δεκαετίες στο ραδιόφωνο, δημιουργώντας εκπομπές που σημάδεψαν εποχές.
Ο Γιώργος Παπαστεφάνου δήλωσε ότι έζησε όλες τις περιόδους της κρατικής ραδιοφωνίας και μοιράστηκε ιστορίες από την πορεία του, μέχρι και τη μετακόμιση της ΕΡΤ στα σημερινά της κτίρια.
Το αρχείο του – περίπου 7.000 δίσκοι 45 και 33 στροφών, σπάνιες εκδόσεις, μοναδικές αφιερώσεις, μαζί με μαγνητοφωνημένο υλικό από τις εκπομπές του – φιλοξενείται πλέον στην αίθουσα που φέρει το όνομά του. Στη δωρεά περιλαμβάνεται και μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία. Όπως είπε, η ΕΡΤ υπήρξε το «σπίτι» του και εκεί θεώρησε ότι πρέπει να βρίσκεται η συλλογή του.
Ευχαριστώντας τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο, ο κύριος Παπαστεφάνου αναφέρθηκε στη διαδρομή του και εξέφρασε την ελπίδα η συλλογή του να αξιοποιηθεί ενεργά από τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους ερευνητές.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, έλαβε τιμητική πλακέτα και ένα USB που δημιούργησε το Αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 700 φωτογραφίες του ίδιου με σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η αίθουσα της ταινιοθήκης της ραδιοφωνίας μετονομάζεται σε αίθουσα “Γιώργος Παπαστεφάνου”.
Ο Γιώργος Παπαστεφάνου, που πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας σε ηλικία 19 ετών, θεωρείται από τους πλέον επιδραστικούς δημιουργούς του ελληνικού πολιτισμού, με εκπομπές που κατέγραψαν και ανέδειξαν τη σύγχρονη ελληνική μουσική.
Ο πρόεδρος της ΕΡΤ χαρακτήρισε τον Παπαστεφάνου «έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ελληνικής μουσικής» και δεσμεύτηκε ότι «ο ανεκτίμητος αυτός θησαυρός» θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο, αναδεικνύοντας το έργο και την προσφορά του.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
