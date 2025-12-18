Η Ελληνική φρεγάτα που σφραγίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Η “Κίμων” είναι η πρώτη από τις νέες φρεγάτες FDI HN (Belharra) που ναυπηγεί η Naval Group για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έκλεισε τη νέα ελληνογαλλική ναυτική σελίδα. Το πρόγραμμα έχει ήδη δώσει ρυθμό στη γραμμή παραγωγής της Λοριάν, με το δεύτερο πλοίο, τον HS Nearchos (F-602), να ακολουθεί και το τρίτο, τον HS Formion (F-603), να έχει ήδη περάσει τα δικά του σημαντικά ορόσημα κατασκευής.

Η FDI HN σχεδιάστηκε ως φρεγάτα πολλαπλών ρόλων με έντονο ψηφιακό αποτύπωμα, υψηλή αυτοματοποίηση και αισθητήρες που δουλεύουν με ενιαίο σύστημα. Στην καρδιά της αρχιτεκτονικής της βρίσκεται ραντάρ νέας γενιάς τύπου AESA και μια φιλοσοφία διαχείρισης μάχης που δίνει έμφαση στην ταχύτητα αντίδρασης, στην ανθεκτικότητα απέναντι σε ηλεκτρονικές απειλές και στη συνεχή επίγνωση της τακτικής εικόνας, ακόμα και σε “θορυβώδες” επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σε επίπεδο οπλισμού, η ελληνική διαμόρφωση είναι βαριά για την κατηγορία της. Το πακέτο προβλέπει ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα περιοχής με Aster, αντιπλοϊκή ισχύ με Exocet και συμπληρωματική άμυνα σημείου με RAM, ώστε το πλοίο να μην εξαρτάται από μία μόνο “ζώνη” προστασίας. Το μήνυμα είναι καθαρό: η “Κίμων” δεν έρχεται απλώς για συνοδείες, αλλά για να λειτουργεί ως κόμβος αεράμυνας και ως πλατφόρμα αποτροπής, με δυνατότητες που αλλάζουν την ισορροπία σε σενάρια υψηλής έντασης.





