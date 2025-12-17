Γιαννόπουλος για τον ξυλοδαρμό του από τον Παππά: Είναι επικίνδυνος, θα του κάνω ασφαλιστικά, δεν θέλω να με πλησιάσει ξανά
«Δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό του ούτε την οργή του» είπε ο δημοσιογράφος που περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης από τον ευρωβουλευτή - Δείτε βίντεο
Την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά εναντίον του Νίκου Παππά και στην Ελλάδα για την επίθεση που δέχτηκε από τον ευρωβουλευτή, εξέφρασε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 και στον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο.
Ο κ. Γιαννόπουλος περιέγραψε στιγμή προς στιγμή το περιστατικό που σημειώθηκε όταν ο δημοσιογράφος βρισκόταν μαζί με άλλους συναδέλφους του σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο στην πόλη του Στρασβούργου.
«Βρισκόμασταν στο εστιατόριο και μετά από μισή ώρα εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με τη δική του παρέα. Όταν θέλησα να φύγω, φόρεσα το μπουφάν μου, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά» είπε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Γύρισα πίσω να δω τι γίνεται και διαπίστωσα ότι μου το έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα… Έλεγε κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 χρονών».
«Του είπα μην τολμήσεις να με ξανακουμπήσεις και μου απάντησε πάμε έξω να λογαριαστούμε» πρόσθεσε ο δημοσιογράφος και διευκρίνισε ότι δεν πίστεψε ποτέ ότι ο ευρωβουλευτής θα τον χτυπούσε.
«Όταν περάσαμε το κατώφλι, ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου τα οποία με ανάγκασαν να πέσω κάτω» είπε ο Νίκος Γιαννόπουλος περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης από τον Νίκο Παππά.
Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι αμέσως μετά επέστρεψε, ενημέρωσε τους συναδέλφους του για το τι είχε συμβεί και μετά ο Νίκος Παππάς έδειχνε να το ξανασκέφτεται και να εμφανίζεται απολογητικός… «Με είχε λούσει όμως με διάφορα κοσμητικά επίθετα και σχολίαζε την εμφάνισή μου» πρόσθεσε ο Νίκος Γιαννόπουλος.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του σημείωσε ότι το χτύπημα ήταν αναίτιο, δεν τον είχε πειράξει ποτέ και δεν είχε καμία επαφή μαζί του τα τελευταία επτά χρόνια από όταν έφυγε από το αθλητικό ρεπορτάζ.
«Όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο έστειλε δύο – τρία μηνύματα στο Whatsapp απολογητικά αλλά και αυτά τα έσβησε μετά. Μιλάμε για τρικυμία εν κρανίω αλλά εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία…».
Ο Νίκος Γιαννόπουλος είπε επίσης ότι θα ξεκινήσει διαδικασία νομική σε βάρος του και στην Ελλάδα και θα ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα. «Δεν θέλω ποτέ να με πλησιάσει ξανά. Αποδείχτηκε ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό του ούτε την οργή του. Και αυτά τα συναισθήματα είναι τελείως αδικαιολόγητα» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο ευρωβουλευτής «παραδέχθηκε μπροστά σε όλον τον κόσμο και τους συναδέλφους του ότι παραφέρθηκε και με χτύπησε».
