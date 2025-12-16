Απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας: Άνοιξαν Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας

ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕ-ΟΤΑ πραγματοποιούν συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό

η ΑΔΕΔΥ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) , ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.



Λόγω της συγκέντρωσης για κάποια λεπτά είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.







Την ίδια ώρα η ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η κινητοποίηση στρέφεται «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», με την ομοσπονδία να καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές διαδηλώσεις. «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.



Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, με ξεχωριστή ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά οδηγεί σε προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να επιβαρύνονται με αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, τονίζεται ότι βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, επιβαρύνοντας τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.



Οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της ΑΔΕΔΥ Στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, «οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων». Η ΟΛΜΕ κάλεσε τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή, επισημαίνοντας ότι κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι «ανακριβής και παραπλανητικός».



Κλειστοί οι Δήμοι Παράλληλα, κλειστοί παρέμειναν σήμερα οι δήμοι όλης της χώρας, μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε μια συμβολική κίνηση ανήμερα της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.



Λόγω της κινητοποίησης, κλειστές είναι οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ αρκετοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται από το λουκέτο κοινωνικές δομές, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, με σχετική ενημέρωση να παρέχεται μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους.