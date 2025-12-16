Απεργία ΑΔΕΔΥ σήμερα με αιχμή τον προϋπολογισμό: Συμμετέχουν ΠΟΕ-ΟΤΑ και εκπαιδευτικοί, τι θα ισχύσει με τα ΜΜΜ

Συμμετοχή ΠΟΕ-ΟΤΑ και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ , στρέφοντας την κινητοποίηση ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή. Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ενώ η ΑΔΕΔΥ δηλώνει παράλληλα την αμέριστη αλληλεγγύη της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η κινητοποίηση στρέφεται «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», με την ομοσπονδία να καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές διαδηλώσεις. «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, με ξεχωριστή ανακοίνωσή της, καλεί όλους τους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί. Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά οδηγεί σε προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να επιβαρύνονται με αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, τονίζεται ότι βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, επιβαρύνοντας τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, «οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων». Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή, επισημαίνοντας ότι κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι «ανακριβής και παραπλανητικός».

Κλειστοί οι Δήμοι - Τι θα ισχύσει με τα Μέσα Μεταφοράς