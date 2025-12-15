Απεργία αύριο (16/12): Τι ισχύει για τα σχολεία
ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία αύριο Απεργία Σχολεία ΟΛΜΕ

Απεργία αύριο (16/12): Τι ισχύει για τα σχολεία

Η ΟΛΜΕ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν

Απεργία αύριο (16/12): Τι ισχύει για τα σχολεία
Βασιλική Χρυσοστομίδου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ένδειξη συμπαράστασης στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση, την οποία έχει εξαγγείλει για αύριο, 16 Δεκεμβρίου 2025, η ΑΔΕΔΥ «ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό» και «εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών», η ΟΛΜΕ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν.

Από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αυριανή κινητοποίηση, θα επηρεαστεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων. Όπως ισχύει σε ανάλογες περιπτώσεις, τα σχολεία θα είναι ανοικτά ενώ οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για μάθημα, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση του υπουργείου Παιδείας.

Στα Γυμνάσια και Λύκεια, εάν ο εκπαιδευτικός απεργεί, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα και οι μαθητές θα έχουν κενή ώρα. Για τυχόν αλλαγές, οι διευθύνσεις των σχολείων οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως μαθητές και γονείς.

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, αν απεργεί ο δάσκαλος ή η νηπιαγωγός, οι γονείς θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγκαίρως, ώστε να μην προσέλθουν τα παιδιά στο σχολείο κατά τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

«Όλες και όλοι στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».
Βασιλική Χρυσοστομίδου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης