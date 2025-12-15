Απεργία αύριο (16/12): Τι ισχύει για τα σχολεία
Η ΟΛΜΕ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν
Σε ένδειξη συμπαράστασης στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση, την οποία έχει εξαγγείλει για αύριο, 16 Δεκεμβρίου 2025, η ΑΔΕΔΥ «ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό» και «εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών», η ΟΛΜΕ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν.
Από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αυριανή κινητοποίηση, θα επηρεαστεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων. Όπως ισχύει σε ανάλογες περιπτώσεις, τα σχολεία θα είναι ανοικτά ενώ οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για μάθημα, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση του υπουργείου Παιδείας.
Στα Γυμνάσια και Λύκεια, εάν ο εκπαιδευτικός απεργεί, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα και οι μαθητές θα έχουν κενή ώρα. Για τυχόν αλλαγές, οι διευθύνσεις των σχολείων οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως μαθητές και γονείς.
Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, αν απεργεί ο δάσκαλος ή η νηπιαγωγός, οι γονείς θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγκαίρως, ώστε να μην προσέλθουν τα παιδιά στο σχολείο κατά τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης.
Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ
«Όλες και όλοι στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.
Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.
Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».
