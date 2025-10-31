Προκλητικός ο Λαγός της Χρυσής Αυγής, επιτέθηκε στη Δικαιοσύνη και είπε πως δεν γνώριζε τον Ρουπακιά

Μάλιστα σε άλλο σημείο της απολογίας του ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την πρόεδρο για την επίθεση της Χρυσης Αυγής σε μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και απάντησε ως εξής: «Από το να δέρνουν οι κομμουνιστές τους Χρυσαυγίτες, προτιμούσα να δείρουν οι Χρυσαυγίτες τους κομμουνιστές. Δεν μπορεί αυτοί να δέρνουν και να μη τους πειράζει κανείς και μια φορά να γδάρθηκε το τριχωτό της κεφαλής ενός από αυτούς και να γίνεται αυτό».Τέλος, στο δικαστήριο αναγνώστηκε γραπτή δήλωση του Γιώργου Ρουπακιά από τον συνήγορό του.Στη δήλωσή του ο καθ" ομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, ο οποίος δεν βρέθηκε στο δικαστήριο, ανέφερε σε μεταμέλεια και συγνώμη του προς την οικογένεια του Παύλου Φύσσα και υποστήριξε ότι δεν είναι ούτε «φασίστας ούτε δολοφόνος» όπως τον αποκαλούν τα ΜΜΕ.Ακόμη με τη μακροσκελή δήλωση του ο κατηγορούμενος έδωσε τη δίκη του εκδοχή για τα γεγονότα και υποστήριξε ότι χτύπησε μια φορά τον Παύλο Φύσσα με «μαχαίρι που σαν βλάκας» έφερε μαζί του. «Δεν ήθελα να σκοτώσω, ήθελα να ξεφύγω, είμαι αδικαιολόγητος», δήλωσε ο κατηγορούμενος υποστηρίζοντας ότι το έγκλημα του δεν ήταν προσχεδιασμένο και πως δεν ήξερα καν ποια ήταν τα πρόσωπα που είδε στο σημείο. «Πλην της οικογένειας Φύσσα ουδείς ενδιαφέρθηκε τι έγινε εκεί. Στήθηκε ένα σκοτεινό πολιτικό αφήγημα, ζητάω συγνώμη από την οικογένεια» είπε.Η δίκη θα συνεχιστεί στις 12 Δεκεμβρίου.