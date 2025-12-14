Μίνι οπλοστάσιο και ναρκωτικά είχε ο 59χρονος που συνελήφθη γιατί απείλησε οδηγό με τσεκούρι στον Άλιμο
Μετά από έρευνα της Αστυνομίας βρέθηκαν στην κατοχή του αεροβόλο πιστόλι, τσεκούρι, σκεπάρνι, μαχαίρι-μπρελόκ, 52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και 1500 σφαίρες αεροβόλου πιστολιού
Μίνι... οπλοστάσιο και ποσότητα ναρκωτικών είχε στην κατοχή του ο 59χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ αφού απείλησε με τσεκούρι οδηγό στον Άλιμο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, μετά από έρευνα που έγινε στο όχημά του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διαμένει βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
- τσεκούρι,
- σκεπάρνι,
- αεροβόλο πιστόλι,
- 52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- μαχαίρι-μπρελόκ,
- 1500 σφαίρες και 10 αμπούλες αεροβόλου πιστολιού και
- τρίφτης ναρκωτικών ουσιών.
Απείλησε οδηγό με τσεκούριΥπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος χθες το πρωί, ο 59χρονος καθώς οδηγούσε το όχημά του είχε μία έντονη διαφωνία με έναν άλλο οδηγό στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, τον οποίο στη συνέχεια απείλησε με τσεκούρι και μετά αποχώρησε.
Λίγο αργότερα η Αστυνομία εντόπισε τον 59χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβε.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
