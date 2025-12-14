Μίνι οπλοστάσιο και ναρκωτικά είχε ο 59χρονος που συνελήφθη γιατί απείλησε οδηγό με τσεκούρι στον Άλιμο
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Σύλληψη Τσεκούρι Οδηγός

Μίνι οπλοστάσιο και ναρκωτικά είχε ο 59χρονος που συνελήφθη γιατί απείλησε οδηγό με τσεκούρι στον Άλιμο

Μετά από έρευνα της Αστυνομίας βρέθηκαν στην κατοχή του αεροβόλο πιστόλι, τσεκούρι, σκεπάρνι, μαχαίρι-μπρελόκ, 52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και 1500 σφαίρες αεροβόλου πιστολιού

Μίνι οπλοστάσιο και ναρκωτικά είχε ο 59χρονος που συνελήφθη γιατί απείλησε οδηγό με τσεκούρι στον Άλιμο
6 ΣΧΟΛΙΑ

Μίνι... οπλοστάσιο και ποσότητα ναρκωτικών είχε στην κατοχή του ο 59χρονος που  συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ αφού απείλησε με τσεκούρι οδηγό στον Άλιμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, μετά από έρευνα που έγινε στο όχημά του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διαμένει βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

- τσεκούρι,
- σκεπάρνι,
- αεροβόλο πιστόλι,
- 52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- μαχαίρι-μπρελόκ,
Κλείσιμο
- 1500 σφαίρες και 10 αμπούλες αεροβόλου πιστολιού και
- τρίφτης ναρκωτικών ουσιών.

Μίνι οπλοστάσιο και ναρκωτικά είχε ο 59χρονος που συνελήφθη γιατί απείλησε οδηγό με τσεκούρι στον Άλιμο

Απείλησε οδηγό με τσεκούρι

Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος χθες το πρωί, ο 59χρονος καθώς οδηγούσε το όχημά του είχε μία έντονη διαφωνία με έναν άλλο οδηγό στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, τον οποίο στη συνέχεια απείλησε με τσεκούρι και μετά αποχώρησε.

Λίγο αργότερα η Αστυνομία εντόπισε τον 59χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης