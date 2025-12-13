59χρονος απείλησε με τσεκούρι οδηγό μετά από καβγά στην Αργυρούπολη
59χρονος απείλησε με τσεκούρι οδηγό μετά από καβγά στην Αργυρούπολη
Ο φερόμενος ως δράστης προσπάθησε στη συνέχεια να διαφύγει αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ
Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε νωρίτερα στην Αργυρούπολη. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου, ένας 59χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του και απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι, μετά από καβγά.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει. Εντοπίστηκε ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, επί της Λ. Αλίμου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.
Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμ. κάνναβης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
