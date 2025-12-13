Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Συνελήφθη στην Αθήνα καταζητούμενος για την άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία - Την στραγγάλισε και την χτύπησε με μπουκάλι
Η δολοφονία έγινε τον Αύγουστο του 2023, με τον δράστη να εισβάλει αρχικά στο σπίτι του θύματος και στη συνέχεια να τη στραγγαλίζει και να τη χτυπάει με μπουκάλι στο κεφάλι
Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού, διωκόμενου με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Ειδικότερα, ο 35χρονος κατηγορείται ότι στις 24-8-2023 εισήλθε σε οικία στη Δανία όπου αρχικά προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε ομοεθνή του ενώ στη συνέχεια στραγγάλισε γυναίκα ομοεθνή του και την χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣΑπό αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη κατόπιν επισταμένων ερευνών και αξιοποίησης πληροφοριών, πρωινές ώρες της 12-12-2025 στην Αθήνα, 35χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας για ανθρωποκτονία γυναίκας με στραγγαλισμό, απάτη, βαριά σωματική βλάβη και έγκλημα που σχετίζεται με υπολογιστές.
