Τροχαίο δυστύχημα στο λιμάνι της Χίου, νεκρός 59χρονος οδηγός μηχανής
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος Τροχαίο δυστύχημα

Τροχαίο δυστύχημα στο λιμάνι της Χίου, νεκρός 59χρονος οδηγός μηχανής

Τη ζωή του έχασε, τα ξημερώματα του Σαββάτου 13/12, ένας 59χρονος μοτοσικλετιστής στη Χίο

Τροχαίο δυστύχημα στο λιμάνι της Χίου, νεκρός 59χρονος οδηγός μηχανής
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 59χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε, το πρωί του Σαββάτου 13/12, στη Λεωφόρο Αιγαίου, στο λιμάνι της Χίου.

Σύμφωνα με το politischios.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 6:20 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε 88χρονο πεζό. Άμεσα έγινε η μεταφορά και των δύο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του οδηγού.

Ο 88χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χίου, με θλαστικά τραύματα και κατάγματα πλευρών.

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης