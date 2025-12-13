Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Τροχαίο δυστύχημα στο λιμάνι της Χίου, νεκρός 59χρονος οδηγός μηχανής
Τη ζωή του έχασε, τα ξημερώματα του Σαββάτου 13/12, ένας 59χρονος μοτοσικλετιστής στη Χίο
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 59χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε, το πρωί του Σαββάτου 13/12, στη Λεωφόρο Αιγαίου, στο λιμάνι της Χίου.
Σύμφωνα με το politischios.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 6:20 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε 88χρονο πεζό. Άμεσα έγινε η μεταφορά και των δύο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του οδηγού.
Ο 88χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χίου, με θλαστικά τραύματα και κατάγματα πλευρών.
