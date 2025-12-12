Στα διόδια των Αφιδνών οι αγρότες της Θήβας: Σήκωσαν τις μπάρες στο ρεύμα προς Αθήνα, δείτε βίντεο
Όπως λένε προχώρησαν στην κίνηση αυτή, ως ένδειξη συμπαράστασης προς όλους τους οδηγούς

Στα διόδια των Αφιδνών έφτασαν οι αγρότες της Θήβας και άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με το STAR, οι αγρότες ανέφεραν ότι προχώρησαν στην κίνηση αυτή, ως ένδειξη συμπαράστασης προς όλους τους οδηγούς, για να μην πληρώσουν το ακριβό, όπως λένε, αντίτιμο, αλλά και γιατί όλον αυτόν τον καιρό οι οδηγοί έχουν ταλαιπωρηθεί από τα αγροτικά τους μπλόκα.


Από παρακαμπτήριες οδούς

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι οδηγοί λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν από τις παρακαμπτήριες οδούς με αποτέλεσμα να κάνουν αρκετές ώρες παραπάνω για να φτάσουν στον προορισμό τους, αλλά και να ταλαιπωρούνται στην κίνηση.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών διαμηνύουν πάντως ότι τα μπλόκα δεν έχουν σκοπό να δυσκολέψουν τους οδηγούς και ότι προτίθενται να κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια μέχρι τις 9.30 μ.μ. σήμερα.

Στο σημείο βρίσκονται σε ετοιμότητα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπεί κάποιο ατύχημα, αλλά και για να μην υπάρξει κάποιο αιφνιδιαστικό μπλόκο, ακριβώς έξω από την Αθήνα.
