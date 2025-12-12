Αγρότες πέταξαν άχυρα έξω από τα γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αγρότες πέταξαν άχυρα έξω από τα γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις παρά το άνοιγμα διαλόγου από τον Πρωθυπουργό
Παρά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα περιμένει αντιπροσωπεία αγροτών τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, στέλνοντας το μήνυμα ότι συνάντηση με την κυβέρνηση θα υπάρξει μόνο εφόσον υπάρχουν και συγκεκριμένες λύσεις «πάνω στο τραπέζι».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dewbrk2yzbbl)
Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από το απόγευμα στο κέντρο της Λάρισας, έξω από τα γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Παραγωγοί βρέθηκαν αρχικά έξω από τα γραφεία των Χρήστου Καπετάνου και Μάξιμου Χαρακόπουλου, όπου, σε συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, πέταξαν άχυρα, ενώ η κινητοποίηση θα συνεχιστεί στις 19:00 στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα.
Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν «ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα», εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, παραγωγοί βρέθηκαν και έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη, όπου προχώρησαν σε θυροκόλληση των αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.
Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από το απόγευμα στο κέντρο της Λάρισας, έξω από τα γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Παραγωγοί βρέθηκαν αρχικά έξω από τα γραφεία των Χρήστου Καπετάνου και Μάξιμου Χαρακόπουλου, όπου, σε συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, πέταξαν άχυρα, ενώ η κινητοποίηση θα συνεχιστεί στις 19:00 στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα.
Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν «ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα», εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, παραγωγοί βρέθηκαν και έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη, όπου προχώρησαν σε θυροκόλληση των αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.
Την ίδια ώρα, ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η κινητοποίηση του Σαββάτου, με την πανελλαδική αγροτική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο μπλόκο της Νίκαιας, στις 12:00 το μεσημέρι.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στη σύσκεψη θα επικαιροποιηθεί ο συντονισμός των μπλόκων, θα επαναδιατυπωθούν τα αιτήματα των αγροτών και θα χαραχθούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.
Στη Νίκαια αναμένεται να βρεθεί μεγάλος αριθμός τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίοι έχουν οριστεί μέσα από τοπικές συνελεύσεις.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στη σύσκεψη θα επικαιροποιηθεί ο συντονισμός των μπλόκων, θα επαναδιατυπωθούν τα αιτήματα των αγροτών και θα χαραχθούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.
Στη Νίκαια αναμένεται να βρεθεί μεγάλος αριθμός τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίοι έχουν οριστεί μέσα από τοπικές συνελεύσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα