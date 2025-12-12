Αγρότες πέταξαν άχυρα έξω από τα γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την ίδια ώρα, ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η κινητοποίηση του Σαββάτου, με την πανελλαδική αγροτική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο μπλόκο της Νίκαιας, στις 12:00 το μεσημέρι.Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στη σύσκεψη θα επικαιροποιηθεί ο συντονισμός των μπλόκων, θα επαναδιατυπωθούν τα αιτήματα των αγροτών και θα χαραχθούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.Στη Νίκαια αναμένεται να βρεθεί μεγάλος αριθμός τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίοι έχουν οριστεί μέσα από τοπικές συνελεύσεις.