Δύο συνεχόμενοι σεισμοί ταρακούνησαν την Πάφο
Η ένταση του πρώτου σεισμού ήταν 3,6 Ρίχτερ και του δεύτερου 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά ενάμισι λεπτού
Διπλή σεισμική δόνηση καταγράφηκε πριν από λίγο στην Πάφο, μεγέθους 3,6 και 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αργά το σήμερα το απόγευμα, με διαφορά μεταξύ τους ενάμιση λεπτό.
Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3.7 Ρίχτερ και εστιακού βάθους 9 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και σε εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.7 occurred 19 km NE of #Paphos (#Cyprus) 12 min ago (local time 19:18:46). More info at:— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/cjJlx81Jh2
🖥https://t.co/sm8gc25iI0 pic.twitter.com/A0tEI7aO6s
Eyewitnesses reported shaking in #Cyprus 2 min ago (local time 19:19:02)⚠— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025
More info soon! pic.twitter.com/Y1YZazq7Ut
