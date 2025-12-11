«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει 2 και ποιος 4 πόδια»: Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τις ανατριχιαστικές φωτογραφίες του σκύλου που έθαψε ζωντανό 90χρονος
«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει 2 και ποιος 4 πόδια»: Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τις ανατριχιαστικές φωτογραφίες του σκύλου που έθαψε ζωντανό 90χρονος
Αφού εκφράζει «respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα», η ΕΛΑΣ στέλνει το μήνυμα: «Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση
Με πολύ αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε η ΕΛΑΣ σε ανάρτησή στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ για την υπόθεση με τον 90χρονο στη Νέα Μηχανιώνα που έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του αφού του έβαλε χαρτοταινία στο στόμα επειδή, όπως είπε, «ήταν άρρωστος».
«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια» ξεκινά η ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία περιγράφεται ότι οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού αντίκρισαν ένα σκυλί «δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής».
Αφού εκφράζεται, δε, «respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα», η ΕΛΑΣ στέλνει το μήνυμα: «Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση».
Σε βάρος του 90χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς
Σύμφωνα με πληροφορίες τον 90χρονο είδε διερχόμενος πολίτης που περνούσε από το σημείο. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Θερμαϊκού που διαπίστωσαν ότι ο ηλικίας 17 ετών σκύλος ακόμη εν ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη ενέργεια καθώς νόμιζε ότι ο σκύλος που ήταν της κόρης του, δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.
Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται πως προχώρησε στην απαράδεκτη ενέργεια, καθώς το 17χρονο σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε.
«Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.
«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια» ξεκινά η ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία περιγράφεται ότι οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού αντίκρισαν ένα σκυλί «δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής».
Αφού εκφράζεται, δε, «respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα», η ΕΛΑΣ στέλνει το μήνυμα: «Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση».
🤔Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια.— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 11, 2025
👮Χθες στη Νέα Μηχανιώνα, αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σκυλί δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής.
🐕Κατάφεραν να το ξεθάψουν με τα χέρια τους και να το παραδώσουν… pic.twitter.com/7Qk72rIwQB
Σε βάρος του 90χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς
Σύμφωνα με πληροφορίες τον 90χρονο είδε διερχόμενος πολίτης που περνούσε από το σημείο. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Θερμαϊκού που διαπίστωσαν ότι ο ηλικίας 17 ετών σκύλος ακόμη εν ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη ενέργεια καθώς νόμιζε ότι ο σκύλος που ήταν της κόρης του, δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.
Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται πως προχώρησε στην απαράδεκτη ενέργεια, καθώς το 17χρονο σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε.
«Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα