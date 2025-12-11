«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει 2 και ποιος 4 πόδια»: Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τις ανατριχιαστικές φωτογραφίες του σκύλου που έθαψε ζωντανό 90χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Μηχανιώνα Σκύλος Ηλικιωμένος ΕΛ.ΑΣ. Ελληνική Αστυνομία

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει 2 και ποιος 4 πόδια»: Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τις ανατριχιαστικές φωτογραφίες του σκύλου που έθαψε ζωντανό 90χρονος

Αφού εκφράζει «respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα», η ΕΛΑΣ στέλνει το μήνυμα: «Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει 2 και ποιος 4 πόδια»: Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τις ανατριχιαστικές φωτογραφίες του σκύλου που έθαψε ζωντανό 90χρονος
79 ΣΧΟΛΙΑ
Με πολύ αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε η ΕΛΑΣ σε ανάρτησή στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ για την υπόθεση με τον 90χρονο στη Νέα Μηχανιώνα που έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του αφού του έβαλε χαρτοταινία στο στόμα επειδή, όπως είπε, «ήταν άρρωστος».

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια» ξεκινά η ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία περιγράφεται ότι οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού αντίκρισαν ένα σκυλί «δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής».

Αφού εκφράζεται, δε, «respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα», η ΕΛΑΣ στέλνει το μήνυμα: «Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση».


Σε βάρος του 90χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς

Σύμφωνα με πληροφορίες τον 90χρονο είδε διερχόμενος πολίτης που περνούσε από το σημείο. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Θερμαϊκού που διαπίστωσαν ότι ο ηλικίας 17 ετών σκύλος ακόμη εν ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη ενέργεια καθώς νόμιζε ότι ο σκύλος που ήταν της κόρης του, δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται πως προχώρησε στην απαράδεκτη ενέργεια, καθώς το 17χρονο σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε.

«Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.
79 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης