Οργάνωση πληρωμένων δολοφόνων: Όπλα και σφαίρες εντοπίστηκαν στο σπίτι του «Δήμου» στην Αλβανία
ΕΛΛΑΔΑ
Όπλα Γιάννης Λάλας Δολοφονία Greek Mafia

Οργάνωση πληρωμένων δολοφόνων: Όπλα και σφαίρες εντοπίστηκαν στο σπίτι του «Δήμου» στην Αλβανία

Πρόκειται για έναν από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους κακοποιούς - Η οργάνωση του φέρεται να είχε κάνει και απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025

Οργάνωση πληρωμένων δολοφόνων: Όπλα και σφαίρες εντοπίστηκαν στο σπίτι του «Δήμου» στην Αλβανία
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
5 ΣΧΟΛΙΑ
Όπλα, σφαίρες και γεμιστήρες βρέθηκαν στο σπίτι του «Δήμου» -ενός εκ των κατηγορουμένων για συμμετοχή στην οργάνωση πληρωμένων δολοφόνων που φέρονται να είχαν κάνει και απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025.

Τα όπλα εντοπίστηκαν στο σπίτι του εν λόγω εμπλεκομένου σε χωριό της Αλβανίας. Ο κατηγορούμενος έχει μακρά εγκληματική δράση καθώς είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για δολοφονίες και απόπειρες. Πρόκειται για έναν από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους κακοποιούς και πολύ βασικό γρανάζι της λεγόμενης Greek Mafia.

Σύμφωνα με τη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στην απόπειρα που είχε γίνει σε βάρος του Λάλα, ο «Δήμος» φέρεται να πυροβόλησε πάνω από μια μοτοσικλέτα δεκάδες φορές τη μαύρη Mercedes μέσα στην οποία ήταν το υποψήφιο θύμα, το οποίο τότε σώθηκε από τη θωράκιση του οχήματος.

Εκτός από τον «Δήμο», τα στελέχη του ελληνικού FBI συνέλαβαν προ ημερών για την υπόθεση τρεις Αλβανούς και δύο Έλληνες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου τους για την εκτέλεση του Λάλα, χρησιμοποίησαν ένα λευκό Υaris το οποίο και εντοπίστηκε από τους ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα τέσσερις από τους εμπλεκομένους ευθύνονται και για τον εμπρησμό σε πρατήριο υγρών καυσίμων που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 2025 στην Αργυρούπολη.

Τότε, οι δράστες είχαν προσεγγίσει με δύο μοτοσικλέτες το βενζινάδικο με έναν εξ αυτών να κρατά καλάσνικοφ. Έριξαν το εύφλεκτο υγρό που είχαν σε μπιτόνι και διέφυγαν.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης