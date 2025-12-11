Οργάνωση πληρωμένων δολοφόνων: Όπλα και σφαίρες εντοπίστηκαν στο σπίτι του «Δήμου» στην Αλβανία
Πρόκειται για έναν από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους κακοποιούς - Η οργάνωση του φέρεται να είχε κάνει και απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025
Όπλα, σφαίρες και γεμιστήρες βρέθηκαν στο σπίτι του «Δήμου» -ενός εκ των κατηγορουμένων για συμμετοχή στην οργάνωση πληρωμένων δολοφόνων που φέρονται να είχαν κάνει και απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025.
Τα όπλα εντοπίστηκαν στο σπίτι του εν λόγω εμπλεκομένου σε χωριό της Αλβανίας. Ο κατηγορούμενος έχει μακρά εγκληματική δράση καθώς είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για δολοφονίες και απόπειρες. Πρόκειται για έναν από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους κακοποιούς και πολύ βασικό γρανάζι της λεγόμενης Greek Mafia.
Σύμφωνα με τη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στην απόπειρα που είχε γίνει σε βάρος του Λάλα, ο «Δήμος» φέρεται να πυροβόλησε πάνω από μια μοτοσικλέτα δεκάδες φορές τη μαύρη Mercedes μέσα στην οποία ήταν το υποψήφιο θύμα, το οποίο τότε σώθηκε από τη θωράκιση του οχήματος.
Εκτός από τον «Δήμο», τα στελέχη του ελληνικού FBI συνέλαβαν προ ημερών για την υπόθεση τρεις Αλβανούς και δύο Έλληνες.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου τους για την εκτέλεση του Λάλα, χρησιμοποίησαν ένα λευκό Υaris το οποίο και εντοπίστηκε από τους ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ.
Παράλληλα τέσσερις από τους εμπλεκομένους ευθύνονται και για τον εμπρησμό σε πρατήριο υγρών καυσίμων που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 2025 στην Αργυρούπολη.
Τότε, οι δράστες είχαν προσεγγίσει με δύο μοτοσικλέτες το βενζινάδικο με έναν εξ αυτών να κρατά καλάσνικοφ. Έριξαν το εύφλεκτο υγρό που είχαν σε μπιτόνι και διέφυγαν.
