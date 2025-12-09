Ηράκλειο Κρήτης: Νέα προσαγωγή μετά τις συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
ΕΛΛΑΔΑ
Γιάννης Λάλας Κρήτη Συλλήψεις Greek Mafia Περικλής Παναγόπουλος

Ηράκλειο Κρήτης: Νέα προσαγωγή μετά τις συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Ο προσαχθείς φέρεται να διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με 49χρονο ποινικό που έχει καταδικαστεί για υποθέσεις της Greek Mafia – Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί έξι άτομα

Ηράκλειο Κρήτης: Νέα προσαγωγή μετά τις συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, μετά και τις συλλήψεις έξι μελών οργάνωσης πληρωμένων δολοφόνων, που φέρονται ότι είχαν κάνει και απόπειρα δολοφονίας κατά του θύματος.

Οι έρευνες για την εξιχνίαση της απόπειρας συνεχίζονται. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη προχώρησαν στην προσαγωγή ατόμου, που φέρεται να διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με 48χρονο σκληρό ποινικό καταδικασμένο για υποθέσεις της Greek mafia, μεταξύ των οποίων και της υπόθεσης απαγωγής του Περικλή Παναγόπουλου.

Συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης πληρωμένων δολοφόνων


Νωρίτερα, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πέρασαν χειροπέδες σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης πληρωμένων δολοφόνων που φέρονται να είχαν κάνει και απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο Έλληνες και τέσσερις Αλβανούς.

Πληροφορίες αναφέρουν πως την απόπειρα εναντίον του Λάλα, τον Μάιο του 2025 στα Λιόσια, την είχαν κάνει οι τέσσερις Αλβανοί. Ο ένας από αυτούς μάλιστα που φέρει το ψευδώνυμο «Δήμος» είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για δολοφονίες και απόπειρες. Πρόκειται για έναν από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους κακοποιούς και πολύ βασικό γρανάζι της λεγόμενης Greek Mafia.

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Αράχωβα, ενώ οι Αρχές έχουν κάνει συλλήψεις για το συγκεκριμένο συμβόλαιο θανάτου. 

​Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως άλλο είναι το κέντρο εξουσίας που είχε δώσει την εντολή για την απόπειρα δολοφονίας του Λάλα στα Λιόσια και άλλο αυτό που τον σκότωσε τελικά στην Αράχωβα.

Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί εντοπίστηκαν, επίσης, τέσσερα καλάσνικοφ και τρία πιστόλια. Επίσης, βρέθηκαν ποσότητες κόκας καθώς και χρήματα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης