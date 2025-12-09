Ηράκλειο Κρήτης: Νέα προσαγωγή μετά τις συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ο προσαχθείς φέρεται να διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με 49χρονο ποινικό που έχει καταδικαστεί για υποθέσεις της Greek Mafia – Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί έξι άτομα
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, μετά και τις συλλήψεις έξι μελών οργάνωσης πληρωμένων δολοφόνων, που φέρονται ότι είχαν κάνει και απόπειρα δολοφονίας κατά του θύματος.
Οι έρευνες για την εξιχνίαση της απόπειρας συνεχίζονται. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη προχώρησαν στην προσαγωγή ατόμου, που φέρεται να διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με 48χρονο σκληρό ποινικό καταδικασμένο για υποθέσεις της Greek mafia, μεταξύ των οποίων και της υπόθεσης απαγωγής του Περικλή Παναγόπουλου.
Νωρίτερα, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πέρασαν χειροπέδες σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης πληρωμένων δολοφόνων που φέρονται να είχαν κάνει και απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο Έλληνες και τέσσερις Αλβανούς.
Πληροφορίες αναφέρουν πως την απόπειρα εναντίον του Λάλα, τον Μάιο του 2025 στα Λιόσια, την είχαν κάνει οι τέσσερις Αλβανοί. Ο ένας από αυτούς μάλιστα που φέρει το ψευδώνυμο «Δήμος» είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για δολοφονίες και απόπειρες. Πρόκειται για έναν από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους κακοποιούς και πολύ βασικό γρανάζι της λεγόμενης Greek Mafia.
Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Αράχωβα, ενώ οι Αρχές έχουν κάνει συλλήψεις για το συγκεκριμένο συμβόλαιο θανάτου.
Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως άλλο είναι το κέντρο εξουσίας που είχε δώσει την εντολή για την απόπειρα δολοφονίας του Λάλα στα Λιόσια και άλλο αυτό που τον σκότωσε τελικά στην Αράχωβα.
Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί εντοπίστηκαν, επίσης, τέσσερα καλάσνικοφ και τρία πιστόλια. Επίσης, βρέθηκαν ποσότητες κόκας καθώς και χρήματα.
