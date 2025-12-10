Με κρυφές κάμερες παρακολουθούσαν τον Λάλα, ποιος είναι ο 48χρονος Έλληνας που δεν συνελήφθη

Μέλη της πιο επικίνδυνης ομάδας της Greek Mafia οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ευελπίδων - Ε ίχαν την τεχνογνωσία να παρακολουθούν τους αντιπάλους τους





Σύμφωνα με τη δικογραφία του ελληνικού FBI – διαπιστώθηκε πως αποτελούσαν μέλη μιας εκ των πιο επικίνδυνων, αποφασισμένων, ψυχρών αλλά και τεχνολογικά εξοπλισμένων ομάδων της Greek Mafia που δεν διστάζει πουθενά και το μόνο σίγουρο είναι πως αδιαφορεί στο μέγιστο βαθμό για την ανθρώπινη ζωή.



Βίντεο από τη μεταφορά τους στην Ευελπίδων





Η τεχνογνωσία της παρακολούθησης Όπως διαπιστώθηκε, είχαν την τεχνογνωσία να παρακολουθούν τους αντιπάλους τους στον χώρο της νύχτας, ακόμη και με οχήματα μέσα στα οποία είχαν προσαρμόσει κρυφές κάμερες, έχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να έχουν εικόνα όλο το 24ωρο, καταγράφοντας τις συνήθειες των στόχων τους.



Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχαν καταφέρει και είχαν σταθμεύσει ακριβώς απέναντι από το βενζινάδικο του Λάλα ένα βανάκι ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας και στο ταμπλό είχαν προσαρμόσει μια κάμερα.



Κλείσιμο



Η επίθεση στη λεωφόρο Φυλής Αυτός που πυροβόλησε είναι ο 45χρονος Αλβανός, γνωστός ως Δήμος, με τις αρχές να εντοπίζουν σχεδόν 50 κάλυκες από Καλάσνικοφ.



Ο σκληρός κακοποιός αδιαφορούσε πλήρως εάν κάποια από τις σφαίρες τραυμάτιζε κάποιον πολίτη, καθώς έφτασε στο σημείο να το κάνει και στη Λεωφόρο Φυλής.



Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι έξι συλληφθέντες το μεσημέρι της Τετάρτης για τα συμβόλαια θανάτου και την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα στα Άνω Λιόσια, τον περασμένο Μάιο.Σύμφωνα με τη δικογραφία του ελληνικού FBI – διαπιστώθηκε πως αποτελούσαν μέλη μιας εκ των πιο επικίνδυνων, αποφασισμένων, ψυχρών αλλά και τεχνολογικά εξοπλισμένων ομάδων της Greek Mafia που δεν διστάζει πουθενά και το μόνο σίγουρο είναι πως αδιαφορεί στο μέγιστο βαθμό για την ανθρώπινη ζωή.Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται δύο ακόμη άτομα , με περισσότερο ενδιαφέρον οι αρχές να δίνουν σε έναν 48χρονο Έλληνα με καταγωγή από το Ρέθυμνο της Κρήτης, ο οποίος είναι πολύ παλιός γνώριμος των αρχών, καθώς έχει κατηγορηθεί ότι έχει εμπλακεί σε υπόθεση απαγωγής επιχειρηματία, μεταξύ άλλων.Όπως διαπιστώθηκε, είχαν την τεχνογνωσία να παρακολουθούν τους αντιπάλους τους στον χώρο της νύχτας, ακόμη και με οχήματα μέσα στα οποία είχαν προσαρμόσει κρυφές κάμερες, έχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να έχουν εικόνα όλο το 24ωρο, καταγράφοντας τις συνήθειες των στόχων τους.Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχαν καταφέρει και είχαν σταθμεύσει ακριβώς απέναντι από το βενζινάδικο του Λάλα ένα βανάκι ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας και στο ταμπλό είχαν προσαρμόσει μια κάμερα.Όταν την 16η Μαΐου ο Λάλας αποχώρησε από το βενζινάδικο, οι υποψήφιοι εκτελεστές το είδαν σε ζωντανή μετάδοση μέσω των τεχνολογικών μέσων που διέθεταν και του επιτέθηκαν πυροβολώντας τον με Καλάσνικοφ.Αυτός που πυροβόλησε είναι ο 45χρονος Αλβανός, γνωστός ως Δήμος, με τις αρχές να εντοπίζουν σχεδόν 50 κάλυκες από Καλάσνικοφ.Ο σκληρός κακοποιός αδιαφορούσε πλήρως εάν κάποια από τις σφαίρες τραυμάτιζε κάποιον πολίτη, καθώς έφτασε στο σημείο να το κάνει και στη Λεωφόρο Φυλής.



Τότε, ο Λάλας σώθηκε από τη θωράκιση του οχήματός του.



Δεύτερη απόπειρα και εντοπισμός 14 ημέρες μετά από αυτή την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Λάλα, προσπάθησαν να καταγράψουν ξανά τις κινήσεις του με το ίδιο αυτοκίνητο σε άλλο βενζινάδικο που είχε στη διάθεσή του.



Τότε όμως εντοπίστηκε το όχημα από υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων, με την αστυνομία να εντοπίζει την κρυφή κάμερα.



Τα ίδια άτομα, σύμφωνα με το ελληνικό FBI, είχαν κάνει και την εμπρηστική επίθεση σε βενζινάδικο στην Αργυρούπολη στις 23 Φεβρουαρίου, όταν είχαν βάλει φωτιά στο πρατήριο υγρών καυσίμων με τις φλόγες να φτάνουν στα σπίτια που βρίσκονταν πάνω από αυτό.



Οι κατηγορίες των εμπλεκομένων Εάν πρέπει να σταθούμε σε κάποιους από τους εμπλεκομένους, είναι:



* Ο Δήμος από την Αλβανία: Έχει κατηγορηθεί για Ανθρωποκτονία με πρόθεση, Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, «Εγκληματική Οργάνωση».



* Ο 48χρονος Έλληνας (που δεν έχει συλληφθεί): Είναι σεσημασμένος για «Ληστεία», «Αντίσταση», ενώ το 2009 ήταν μέσα στη μεγάλη δικογραφία των Εκβιαστών για «Εγκληματική Οργάνωση», «Ανθρωποκτονία από πρόθεση», και άλλα πολλά.



Το σίγουρο όμως φαίνεται ότι είναι πως όλοι οι παραπάνω και η δράση τους ελέγχεται ακόμη και πίσω από τα σίδερα των κελιών, δείχνοντας πως μπορεί κάποιος να ελέγχει μεγάλο μέρος της περίφημης Greek Mafia ακόμη και με ένα τηλέφωνο.