Το βίντεο με τη δήθεν απαγωγή της Μανωλίδου στη δίκη της Novartis και ο διάλογος Γεωργιάδη - Δεστεμπασίδη
Το πρωτοφανές βίντεο έδειχνε έναν άνδρα να υποδύεται τον κ. Γεωργιάδη σε μπανιέρα και να μιλάει με τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου και εκείνη να του λέει ότι την έχουν απαγάγει
Αίσθηση προκάλεσε σήμερα στη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis η προβολή στο δικαστήριο βίντεο από τον κατηγορούμενο Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος ενώ συνεχίζονταν η κατάθεση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με την άδεια του δικαστηρίου προέβαλε στο ακροατήριο βίντεο, που όπως είπε, είχε δημιουργήσει το τμήμα ογκολογίας της Novartis στην Ελλάδα. Το βίντεο δείχνει πρόσωπα της εταιρείας να απαγάγουν τη σύζυγο του κ. Γεωργιάδη, Ευγενία Μανωλίδου, προκειμένου να ασκήσουν πίεση σε εκείνον για να τους εξοφλήσει τα χρέη ΕΟΠΥΥ προς την εταιρεία!
Μετά την προβολή του βίντεο ερωτήσεις στον κ. Γεωργιάδη υπέβαλε ο ίδιος ο Δεστεμπασίδης, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη ημέρα της δίκης στο ακροατήριο σε αντίθεση με τη συγκατηγορούμενή του Μαρία Μαραγγέλη, η οποία εκπροσωπείται από τον δικηγόρο της.
Δεστεμπασίδης: Η Novartis διακωμωδούσε εσάς και τη σύζυγό σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για τους εξοφλείσετε. Αυτό ήταν επί θητείας σας στο υπουργείο Υγείας.
Γεωργιάδης: Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους σκοπούς τους.
Δεστεμπασίδης: Θέλω να δείξω με αυτό το βίντεο πόσο αλαζονική εταιρεία ήταν η Novartis. Το βίντεο αυτό δείχνει ότι για να πετύχουν το στόχο τους προχωράνε και σε παρανομίες. Δεν το θεωρείται αλαζονικό όλο αυτό;
Γεωργιάδης: Εντάξει πρόκειται για γελοιότητα αλλά ως προς την ουσία του αυτό το βίντεο δείχνει ότι θα ασκούσαν αθέμιτα μέσα για να πετύχουν. Να σας πω ξανά ότι οι πληρωμές είναι καταγεγραμμένες. Την επίμαχη περίοδο που εγώ δήθεν έλαβα τα 2 εκατ. η Novartis δεν έχει λάβει τίποτα. Είναι όλο λάθος.
Δεστεμπασίδης: Όσοι μάρτυρες ήρθαν εδώ για να πουν για τη τιμολόγηση πάντως δήλωσαν ανεύθυνοι-υπεύθυνοι...
Γεωργιάδης Εμένα δεν ήταν δουλειά μου να βγάζω τις τιμές των φαρμάκων. Τη δουλειά αυτή την έκανε ο ΕΟΦ. Τελεία.
Δεστεμπασιδης: Είναι για σας η Novartis σκάνδαλο γιατρών;
Γεωργιάδης: Ναι το θεωρώ σκάνδαλο γιατρών. Έχουν υπάρξει σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων.
Δεστεμπασίδης: Αφού το θεωρείται σκάνδαλο γιατρών πως εξηγείτε το γεγονός ότι ούτε ένας γιατρός δεν έχει καταδικαστεί;
Γεωργιάδης: Είναι πολύ απλό. Η ευκαιρία για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα χάθηκε τη πενταετία Τσίπρα όταν έστρεψαν την έρευνα στους πολιτικούς. Για τους γιατρούς όλα παραγράφηκαν.
Δεστεμπασίδης: Εγώ πάντως κατέθεσα απευθείας για γιατρούς και για πόσα. Δύο μέρες κατέθετα για γιατρούς.
Γεωργιάδης: Εσάς δεν σας κάνει η εντύπωση; Δεν σας είπε η κυρία Τουλουπάκη;
Δεστεμπασίδης: Δεν μπορώ να απαντήσω σ αυτό.
