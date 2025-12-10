Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
«Καταπέλτης» ο Γεωργιάδης στη δίκη Novartis: Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη πήραν εκατ. στις ΗΠΑ και ήρθαν εδώ και θυμήθηκαν τις τροχήλατες βαλίτσες
«Είχαν δόλο», κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Υγείας στη δίκη για τους προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis - Δείτε αναλυτικά όσα είπε
«Ποταμός» ήταν σήμερα στην κατάθεσή του στη δίκη των δύο προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Η μόνη χρόνια που η Novartis είχε ζημία στην Ελλάδα ήταν επί της δίκης μου θητείας το 2014. Όχι μόνο δεν υπήρξε εύνοια προς τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά αδικήθηκε σε σχέση με άλλες» είπε ο κ. Γεωργιάδης αποδίδοντας «δόλο» στους Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και τη Μαρία Μαραγγέλη για τα όσα κατέθεσαν εναντίον του ως προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».
Μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Επιβεβαιώνω εκ νέου την αρχική μου κατάθεση. Το 2013 -2014 ήμουν υπουργός Υγείας και στο πλαίσιο της τότε θητείας μου και εν μέσω εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων ανέλαβα την ευθύνη να μαζέψω τα οικονομικά στοιχεία της φαρμακευτικής δαπάνης. Η θητεία μου συνδέθηκε με τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη όλων των εποχών. Όταν μετά από χρόνια άρχισε να συζητείται η λεγόμενη υπόθεση της Novartis έλεγα στη σύζυγό μου: "Τι ωραία, κάνεις δεν μπορεί να κατηγορήσει εμένα". Για να είμαι όμως δίκαιος πρέπει να σας πω πως η προσαρμογή ξεκίνησε από τους Σαλμά και Λοβέρδο. Πάρα ταύτα, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες πληροφορίες για εμένα σχετικά με καταθέσεις από προστατευόμενους μάρτυρες. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε».
Συνεχίζοντας ο υπουργός Υγείας είπε σήμερα στο δικαστήριο: «Ο κύριος Δεσταμπασίδης και η κυρία Μαραγγέλη υπήρξαν και μάρτυρες στις ΗΠΑ. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό που σας λέω. Αυτό είναι παράνομο και εκεί έγκειται και η όλη υπόθεση. Γιατί; Γιατί είχαν ίδιον όφελος και κανένας εισαγγελέας δεν είχε το δικαίωμα να τους δώσει εδώ στην Ελλάδα το χαρακτηρισμό "μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος" από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι είχαν κερδίσει χρήματα».
«Μετά την έρευνα Βουρλιώτη δεν μένει καμία αμφιβολία ότι έχουν καταθέσει στην Αμερική. Στις καταθέσεις τους στις ΗΠΑ δεν λένε τίποτα για δωροδοκία πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα. Δεν είναι οξύμωρο να μη θυμούνται στις ΗΠΑ ότι εγώ πήρα 2 εκατ. ευρώ και στην εισαγγελέα Τουλουπάκη να το λένε; Αν έλεγαν τα ίδια πράγματα σε Ελλάδα και ΗΠΑ θα σας έλεγα ότι αυτή είναι η πεποίθησή τους, όμως δεν συμβαίνει αυτό. Είχαν δόλο και ο δόλος τους έγκειται ότι στις ΗΠΑ μίλησαν για γιατρούς που λαδώθηκαν από τη Novartis και εδώ για πολιτικούς. Παρανόμως η κυρία Τουλουπάκη τους έδωσε το χαρακτηρισμό "μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος". Γιατί έτσι νόμιζαν ότι θα μείνουν ατιμώρητοι. Δεν αποδείχθηκε τίποτα από όσα κατέθεσαν εναντίον μου. Λυπάμαι που όλα αυτά δεν προέκυψαν στον και στον πρώτο βαθμό. Να σας πω ότι πρωτοδίκως έλεγαν ότι δεν ήταν μάρτυρες στις ΗΠΑ. Τρεις μήνες πριν η κυρία Μαραγγέλη σας έλεγε εδώ ότι δεν έχει να ζήσει και αποδείχθηκε τώρα ότι έλεγαν ψέματα. Πήρε 24 εκατομμύρια από τις ΗΠΑ. Δηλαδή το ψέμα πήγε σε άλλο επίπεδο» συνέχισε ο υπουργός Υγείας.
Αναφερόμενος στη Novartis ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε πως η συγκεκριμένη εταιρεία μια χρονιά είχε ζημία και αυτή η χρόνια ήταν επί της θητείας του. «Αν κατάφεραν να με πληρώνουν που τους προκάλεσα ζημία τι να πω; Θα έπρεπε να είμαι αυτοκράτορας όχι υπουργός», τόνισε.
Ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε στη συνεχεία και για τη σχέση του με το άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis στην Ελλάδα Κωνσταντίνο Φρουζη. «Δεν ήταν φίλος μου, ήταν θεσμικός μου εταίρος στο διάλογο του υπουργείου Υγείας. Ναι, υπήρχαν μηνύματα και τηλέφωνα κάθε μέρα παίρνανε τηλέφωνο για τις δαπάνες. Ήταν πρόεδρος του ΣΦΕΕ. Οι συνομιλίες μας δεν ήταν ποτέ για θέμα της Novartis, ήταν πάντα για να τους πληρώσουμε. Δεν είχαν αγωνία να πιάσουν τον Υπουργό, ξέρανε οι φαρμακευτικές ότι η χώρα δεν θα έπαιρνε τα χρήματα από τους εταίρους αν δεν τις εξοφλούσαμε. Η μεγαλύτερη οργή προς την κυρία Τουλουπάκη είναι πως δεν κατάλαβε το βλακώδες της όλης ιστορίας».
Αναφερόμενος στο περιβόητο Harvard Project ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «τεράστια βλακεία». Είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ δέχομαι προσκλήσεις ως υπουργός Υγείας να κάνω χαιρετισμούς σε συνέδρια. Μια ημέρα πήγα να κάνω χαιρετισμό σε εκδήλωση του ΕΚΠΑ που θα έκανε συνεργασία με το Harvard για κλινικές μελέτες. Μα σοβαρά μιλάμε; Μας κατηγορήσανε με τέτοιες βλακείες;».
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο υπουργός Υγείας εστίασε στον κατηγορούμενο Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη. «Είπε ότι είναι ευρέως γνωστό ότι εγώ μέσω των εκδόσεων μου έκανα ξέπλυμα. Εγώ κληρονόμησα τις εκδόσεις από τους γονείς μου. Δηλαδή τι εγώ είχα τις εκδόσεις για να κάνω ξέπλυμα 22 χρόνια μετά που έκανε υπουργό ο Σαμαράς;«, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Μου άνοιξαν τους λογαριασμούς όλης της οικογένειας μου. Έψαξαν τα πάντα. Και αφού τα έκαναν όλα αυτά δεν βρήκαν τίποτα. Για αυτό το λόγο η υπόθεση αρχειοθετηθηκε».
Ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε και από την υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων για το πώς γνωρίζει τι κατέθεσαν στις ΗΠΑ
Η δίκη συνεχίζεται.
- Πρόεδρος: Το θέμα είναι τι ζημία είχε η Novartis σε σχέση με άλλες φαρμακευτικές εταιρείες;
- Γεωργιάδης: Είχαμε μνημονιακή υποχρέωση να ξεπληρώσουμε τα χρέη στις φαρμακευτικές. Τι είπε η Μαραγγέλη; Ότι εγώ πήρα 2 εκατ. ευρώ για να προηγηθεί στις πληρωμές η Novartis. Δεν προηγήθηκε προνομιακά. Για την ακρίβεια αδικήθηκε κιόλας. Αν η κυρία Τουλουπάκη (η τότε εισαγγελέας που είχε κάνει την έρευνα) είχε απλώσεις τις καταστάσεις πληρωμής του ΕΟΠΥΥ θα έβλεπε ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι ψευδής.
- Πρόεδρος: O ρόλος του Υπουργού στην τιμολόγηση φαρμάκων ποιος είναι;
- Γεωργιάδης: Ο ρόλος του Υπουργού είναι θεσμικός. Φτιάχνει το θεσμικό πλαίσιο. Παίρνουμε το μέσο όρο των τιμών των φαρμάκων των 28 χωρών της ΕΕ και είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε το μέσο ότι των τριών φτωχότερων χωρών. Έτσι είχαμε μια ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών των φαρμάκων. Η τιμολόγηση γίνεται από τον ΕΟΦ όχι από τον υπουργό Υγείας. Ο κάθε υπουργός όμως δεν έχει δικαίωμα να είναι στη τιμολόγηση.
- Εισαγγελέας: Γιατί οι κατηγορούμενοι να καταθέσουν όσα κατέθεσαν εναντίον σας;
- Γεωργιάδης: Ο κ. Πολάκης είπε τότε ότι "τους πιάσαμε να κλέβουν και κελάηδησαν". Πιστεύω ότι οι κατηγορούμενοι έκαναν συμφωνία και για τα δικά τους συμφέροντα έπαιξαν το ρόλο τους σε μία σκευωρία. Στις ΗΠΑ είπαν για ένα δίκτυο της Novartis που λάδωνε γιατρούς. Είναι σωστό, ισχύει. Όταν όμως ήρθαν εδώ θυμήθηκαν τος τροχήλατες βαλίτσες. Η κυρία Μαραγγέλη έλεγε ότι εδώ ότι δεν έχει φράγκο και έχει 24 εκατομμύρια στην Ελβετία. Τρεις μήνες έχουν περάσει από τότε που τα έλεγε αυτά. Στεναχωριέσαι που είστε Εφετείο και δεν μπορείτε να βάλετε μεγαλύτερες ποινές
- Υπεράσπιση: Πώς ξέρετε τι κατέθεσαν οι κατηγορούμενοι στις ΗΠΑ;
- Γεωργιάδης: Υπέβαλα αίτημα μέσω επιστολής στο FBI. Δεν υπάρχει τίποτα σε σχέση με πολιτικά πρόσωπα.
- Υπεράσπιση: Είναι άλλο να μην υπάρχει αναφορά και άλλο να μην υπάρχει έρευνα, δεν θα μπορούσε να κάνει έρευνα η Αμερική. Αντίγραφα έχετε;
- Γεωργιάδης: Όχι.
