Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Ρύθμιση και για 14.000 διαθήκες που αφορούν θανάτους πριν την 1η Νοεμβρίου - Διαγωνισμός για δικαστικούς υπαλλήλους και δικαστές
Ρύθμιση και για 14.000 διαθήκες που αφορούν θανάτους πριν την 1η Νοεμβρίου - Διαγωνισμός για δικαστικούς υπαλλήλους και δικαστές
Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις»
Σημαντικές αλλαγές στο θέμα της δημοσίευσης διαθηκών, προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων καθώς και της κάλυψης των αναγκών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά, φέρνουν ρυθμίσεις, οι οποίες εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.
Ειδικότερα, στο άρθρο 114 του νομοσχεδίου προβλέπεται η επέκταση της δυνατότητας να δημοσιεύονται διαθήκες και να κηρύσσονται κύριες από τους συμβολαιογράφους μέσω της νέας πλατφόρμας ακόμη και αν ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε πριν από την 1η-11-2025. Την επέκταση της δυνατότητας αυτής είχε εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας δημοσίευσης διαθηκών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς καταλαμβάνει και τις υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών που εκκρεμούν στα Πρωτοδικεία και ανέρχονται στις 14.000.
Συγκριμένα, το άρθρο 114 του νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής: «Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 126 του ν. 5221/2025, περί μεταβατικών διατάξεων, και συμπληρώνεται το μεταβατικό πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αρχικά, προστίθεται στην παρ. 2 η δυνατότητα δημοσίευσης διαθηκών από συμβολαιογράφο και στις περιπτώσεις που ο διαθέτης αποβίωσε πριν την 1η.11.2025, με πρόβλεψη και για διαθήκες για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης, εφόσον η κατατεθειμένη αίτηση δημοσίευσης αποσυρθεί από το πρωτοδικείο, με ευθύνη του αιτούντος και βεβαίωση από τη γραμματεία του δικαστηρίου, χωρίς να απολείπεται η δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας στο πρωτοδικείο».
Να σημειωθεί ότι με τη δημιουργία της πλατφόρμας diathikes.gr μπήκε τέλος στην πολύμηνη αναμονή για τη δημοσίευση διαθηκών. Η διαδικασία που απαιτούσε ακόμη και 400 ημέρες, πλέον απαιτεί 3 έως 7 ημέρες.
Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η νέα πλατφόρμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διαθήκες που αφορούν θανάτους από την 1η Νοεμβρίου κι έπειτα, ενώ για όσες αιτήσεις εκκρεμούν θα παρουσιάζονταν ειδική ρύθμιση, η οποία και εισήχθη στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε.
Ακόμη, με άλλη ρύθμιση (άρθρο 116) που εμπεριέχεται στο ίδιο νομοσχέδιο, θεσπίζεται πλαίσιο για την άμεση διενέργεια εμβόλιμου εισαγωγικού διαγωνισμού για την 5η εκπαιδευτική σειρά δικαστικών υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων για την κάλυψη κυρίως των αναγκών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά.
Πιο συγκεκριμένα, με το ίδιο άρθρο προσδιορίζονται η συγκρότηση και η σύνθεση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο τρόπος υποβολής της αίτησης και η κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στη θέση διορισμού τους. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εντός Ιανουαρίου του 2026.
Ειδικότερα, στο άρθρο 114 του νομοσχεδίου προβλέπεται η επέκταση της δυνατότητας να δημοσιεύονται διαθήκες και να κηρύσσονται κύριες από τους συμβολαιογράφους μέσω της νέας πλατφόρμας ακόμη και αν ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε πριν από την 1η-11-2025. Την επέκταση της δυνατότητας αυτής είχε εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας δημοσίευσης διαθηκών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς καταλαμβάνει και τις υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών που εκκρεμούν στα Πρωτοδικεία και ανέρχονται στις 14.000.
Συγκριμένα, το άρθρο 114 του νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής: «Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 126 του ν. 5221/2025, περί μεταβατικών διατάξεων, και συμπληρώνεται το μεταβατικό πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αρχικά, προστίθεται στην παρ. 2 η δυνατότητα δημοσίευσης διαθηκών από συμβολαιογράφο και στις περιπτώσεις που ο διαθέτης αποβίωσε πριν την 1η.11.2025, με πρόβλεψη και για διαθήκες για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης, εφόσον η κατατεθειμένη αίτηση δημοσίευσης αποσυρθεί από το πρωτοδικείο, με ευθύνη του αιτούντος και βεβαίωση από τη γραμματεία του δικαστηρίου, χωρίς να απολείπεται η δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας στο πρωτοδικείο».
Να σημειωθεί ότι με τη δημιουργία της πλατφόρμας diathikes.gr μπήκε τέλος στην πολύμηνη αναμονή για τη δημοσίευση διαθηκών. Η διαδικασία που απαιτούσε ακόμη και 400 ημέρες, πλέον απαιτεί 3 έως 7 ημέρες.
Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η νέα πλατφόρμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διαθήκες που αφορούν θανάτους από την 1η Νοεμβρίου κι έπειτα, ενώ για όσες αιτήσεις εκκρεμούν θα παρουσιάζονταν ειδική ρύθμιση, η οποία και εισήχθη στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε.
Ακόμη, με άλλη ρύθμιση (άρθρο 116) που εμπεριέχεται στο ίδιο νομοσχέδιο, θεσπίζεται πλαίσιο για την άμεση διενέργεια εμβόλιμου εισαγωγικού διαγωνισμού για την 5η εκπαιδευτική σειρά δικαστικών υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων για την κάλυψη κυρίως των αναγκών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά.
Πιο συγκεκριμένα, με το ίδιο άρθρο προσδιορίζονται η συγκρότηση και η σύνθεση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο τρόπος υποβολής της αίτησης και η κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στη θέση διορισμού τους. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εντός Ιανουαρίου του 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα