«Από μικρός έδειχνε ποιος είναι...»: Συγκλονίζουν οι συγγενείς της 74χρονης γυναίκας που βιάστηκε και στραγγαλίστηκε το 2004 από τον Κρητικό που συνελήφθη στα Καλύβια
Φαινόταν κακό πρόσωπο, ποτέ δεν πιστέψαμε πως θα βγει κάτι καλό από αυτόν άνθρωπο, λένε για τον 16χρονο τότε δράστη
Στο προσκήνιο έρχεται ξανά η υπόθεση δολοφονίας μιας 74χρονης γυναίκας στην Κρήτη με δράστη τον Κρητικό που συνελήφθη στα Καλύβια με καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα και μπιτόνια βενζίνης από την ΕΛΑΣ.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Ελισάβετ Τζωρτζάκη, που το 2004 βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, ημίγυμνη και φιμωμένη. Η ηλικιωμένη γυναίκα, που καταγόταν από τα Απομαρμά Ηρακλείου, είχε παντρευτεί στη Γέργερη, όπου έμενε μόνη μετά τον θάνατο του συζύγου της.
Η άτυχη γυναίκα είχε καταλήξει από ασφυξία και, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, είχε υποστεί βιασμό. Ο ιατροδικαστής πήρε υλικό από τα νύχια της και βρήκε ίχνη DNA που δεν ανήκε σ’ αυτήν. Όπως όλα έδειχναν, είχε προσπαθήσει να αμυνθεί, αλλά δεν κατάφερε να αντισταθεί στη μοίρα της.
Τα αποτυπώματα του 16χρονου τότε δράστη ταυτοποιήθηκαν με αυτά που είχαν βρεθεί στην κουζίνα και την κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της ηλικιωμένης γυναίκας.
Η είδηση τότε είχε συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη καθώς ήταν ένα έγκλημα ανείπωτης αγριότητας που κανείς δεν μπορούσε να συλλάβει καθώς είχε γίνει από έναν ανήλικο.
Ο δράστης καταδικάστηκε, ενώ δύο χρόνια αργότερα δραπέτευε κατά τη διάρκεια άδειας, εξαφανίστηκε και από τότε το όνομα του συνδέθηκε με σκοτεινές υποθέσεις, οπλισμό, βία, παραβατικότητα. Ένα παιδί που εξελίχθηκε σε έναν επικίνδυνο άνδρα με βαρύ ποινικό παρελθόν και ανεξέλεγκτη ροπή στη βία.
Και τώρα 21 χρόνια μετά συνελήφθη στα Καλύβια.
Όπως οι ίδιοι αναφέρουν στο protothema.gr δεν ένιωσαν ποτέ δικαίωση όσο ο ίδιος κυκλοφορούσε ελεύθερος - ένας άνθρωπος που όχι μόνο στέρησε τη ζωή μιας ανυπεράσπιστης γυναίκας αλλά συνέχισε να ζει σε συνθήκες βίας, ανομίας και επικινδυνότητας.
«Η Ελισάβετ ζούσε μόνη της στο χωριό, χωρίς παιδιά. Η ζωή της κόπηκε άδοξα και το κενό που άφησε πίσω της δεν ξεπληρώθηκε ποτέ. Το πρόσωπο του δράστη - από το διπλανό χωριό - για όλους μας ήταν γνωστό. Φαινόταν κακό πρόσωπο από μικρός. Ποτέ δεν πιστέψαμε πως θα βγει κάτι καλό από αυτόν άνθρωπο. Από μικρός έδειχνε ποιος είναι… Ο αδερφός της Ελισάβετ, ο οποίος δεν ζει πια, την είχε βρει νεκρή στο σπίτι της και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Στραγγαλισμός και βιασμός… Το σοκ τότε ήταν μεγάλο για εμάς τους λιγοστούς συγγενείς εδώ στο χωριό. Δεν είχε πειράξει κανέναν αυτή η γυναίκα. Ζούσε μόνη της στο σπίτι του άντρα της κι εκείνος βρήκε την ευκαιρία να τη σκοτώσει. Κάθε γωνιά της Γέργερης κουβαλά ακόμα τη μνήμη της Ελισάβετ κι ας έχουν περάσει τόσα χρόνια», λέει στο protothema.gr η ξαδέρφη της Ελισαβετ Τζωρτζάκη, που ζει μόνιμα στο χωριό.
«Η ζωή της κόπηκε άδοξα»Οι άνθρωποι της Ελισαβετ που μένουν μόνιμα στο χωριό Γέργερη στην Κρήτη , εκεί που έγινε το φονικό το 2004 δεν ξέχασαν ποτέ.
Όπως οι ίδιοι αναφέρουν στο protothema.gr δεν ένιωσαν ποτέ δικαίωση όσο ο ίδιος κυκλοφορούσε ελεύθερος - ένας άνθρωπος που όχι μόνο στέρησε τη ζωή μιας ανυπεράσπιστης γυναίκας αλλά συνέχισε να ζει σε συνθήκες βίας, ανομίας και επικινδυνότητας.
«Ήταν φρικτό αυτό που είχε κάνει»«Ο πατέρας του δράστη πέθανε πέρυσι. Δεν τον είχαμε δει ξανά εδώ στο χωριό μετά το φονικό της Ελισάβετ και δεν μας ενδιέφερε κιόλας η τύχη του. Ήταν φρικτό αυτό που είχε κάνει τότε ως 16 χρονών παιδί και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για τη σημερινή του εξέλιξη. Είχε φύγει η γυναίκα με φριχτό τρόπο από τα χέρια του κι αυτό είναι που μας πονάει ακόμα, τίποτα άλλο», λέει στο protothema .gr ξάδερφος του θύματος.
Σημειώνεται ότι όλα τα αδέλφια της 74χρονης γυναίκας έχουν φύγει από τη ζωή.
