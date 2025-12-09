Σε αποθήκη ανάμεσα σε κοτέτσια στα Καλύβια έκρυβε τα όπλα και τα κλεμμένα αυτοκίνητα ο Κρητικός που προετοίμαζε δολοφονία

- πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας- Ι.Χ. αυτοκίνητο με πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε άλλο όχημα- σκάφος με μηχανή- Ι.Χ. με παραποιημένο αριθμό πλαισίου- εννέα «εγκέφαλοι» αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου- δύο κράνη- drone- τρία κινητά τηλέφωνα- είδη ρουχισμούΑπό την περαιτέρω έρευνα εξιχνιάστηκανκαι μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο άνδρας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.