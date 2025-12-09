Είχε στραγγαλίσει 74χρονη στα δεκαέξι του ο Κρητικός που συνελήφθη με καλάσνικοφ και πιστόλια με σιγαστήρα στα Καλύβια
Είχε μπει φυλακή ως ανήλικος για τη δολοφονία το 2004, είχε δραπετεύσει και ξανασυλληφθεί με όπλα - Τώρα συνελήφθη ξανά, μετά τον εντοπισμό κλεμμένου αυτοκινήτου με καλάσνικοφ στα Καλύβια - Εκτιμάται ότι ετοίμαζε δολοφονία
Ο Κρητικός που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία μίας ηλικιωμένης το 2004, την οποία είχε στραγγαλίσει όταν ήταν ακόμη ανήλικος, είναι ο άνδρας που συνελήφθη στα Καλύβια, μετά τον εντοπισμό κλεμμένου αυτοκινήτου γεμάτου καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα και μπιτόνια με βενζίνη. Πρόκειται για άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν, το οποίο έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για ανθρωποκτονία, απόδραση, οπλισμό, βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν στο λεγόμενο «ελληνικό FBI» έφτασε πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των Καλυβίων. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta, το οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο. Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, μπιτόνια με βενζίνη, γάντια και κράνη, ευρήματα που οδήγησαν στην εκτίμηση ότι προετοιμαζόταν δολοφονική ενέργεια.
Το χρονικό της δολοφονίας το 2004
Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός άνδρα από την Κρήτη ως του ατόμου που είχε κλέψει το αυτοκίνητο. Όπως αποκαλύφθηκε, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε μπει για πρώτη φορά στη φυλακή το 2006 για ανθρωποκτονία, καθώς, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είχε στραγγαλίσει μία 74χρονη όταν ήταν 16 ετών. Για την πράξη αυτή είχε καταδικαστεί και εξέτιε ποινή κάθειρξης.
Η ηλικιωμένη γυναίκα, που καταγόταν από τα Απομαρμά Ηρακλείου, είχε παντρευτεί στη Γέργερη, όπου έμενε μόνη μετά τον θάνατο του συζύγου της. Είχαν περάσει δύο ημέρες που δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα και ο αδελφός της ξεκίνησε γεμάτος ανησυχία για το σπίτι της. Μπαίνοντας μέσα την βρήκε νεκρή, ημίγυμνη στο κρεβάτι, με ένα μανταλάκι στη μύτη και το στόμα φραγμένο με χαρτιά. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία.
Η άτυχη γυναίκα είχε καταλήξει από ασφυξία και, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, είχε βιαστεί. Ο ιατροδικαστής πήρε υλικό από τα νύχια της και βρήκε ίχνη DNA που δεν ανήκε σ’ αυτήν. Όπως όλα έδειχναν, είχε προσπαθήσει να αμυνθεί, αλλά δεν κατάφερε να αντισταθεί στη μοίρα της.
Τα αποτυπώματα του ταυτοποιήθηκαν με αυτά που είχαν βρεθεί στην κουζίνα και την κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της ηλικιωμένης γυναίκας.
Η απόδραση
Ωστόσο, σε μεταγενέστερο χρόνο κατάφερε να δραπετεύσει, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σήμα αναζήτησής του. Όταν εντοπίστηκε εκ νέου από την Αστυνομία, στην κατοχή του βρέθηκαν – και τότε – καλάσνικοφ και άλλα όπλα, στοιχείο που είχε καταγράψει ήδη από τότε το προφίλ του ως ιδιαίτερα επικίνδυνου και στενά συνδεδεμένου με τον βαρύ οπλισμό.
Μετά την αποφυλάκισή του, ο ίδιος άνδρας δεν έπαψε να απασχολεί τις αρχές, αυτή τη φορά για υποθέσεις βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας, προσθέτοντας νέες σοβαρές κατηγορίες στον ποινικό του φάκελο. Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι το σύνολο των εις βάρος του υποθέσεων καταδεικνύει ένα σταθερά βίαιο και επικίνδυνο προφίλ.
Στη σημερινή υπόθεση των Καλυβίων, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ερευνούν εάν ο βαρύς οπλισμός, τα μπιτόνια βενζίνης, τα γάντια και τα κράνη συνδέονται με προετοιμασία «συμβολαίου θανάτου» ή άλλης μορφής στοχευμένης δολοφονικής ενέργειας. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να προετοίμαζε δολοφονία, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του πιθανού στόχου και τυχόν συνεργών.
Παράλληλα, εξετάζεται εάν το συγκεκριμένο όχημα και ο οπλισμός σχετίζονται και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα, καθώς αναμένονται περαιτέρω στοιχεία από την ανάλυση των ευρημάτων και την αξιολόγηση του υλικού που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί.
