Με νέα μπλόκα συνεχίζουν οι αγρότες: Ο «χάρτης» των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα και οι ρυθμίσεις της τροχαίας
Στη Χαλκιδική το τελευταίο μπλόκο που προστέθηκε στη λίστα - Πού βρίσκονται τρακτέρ σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο
Αμετακίνητοι από την απόφασή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις δηλώνουν οι αγρότες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα προσθέτοντας καθημερινά νέα μπλόκα σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.
Τελευταίες «προσθήκες» στον χάρτη των κινητοποιήσεων το πρώτο μπλόκο στη Χαλκιδική και η έξοδος των τρακτέρ στην Εύβοια, με τους αγρότες της Κρήτης που εγκατέλειψαν το αεροδρόμιο Ηρακλείου να συνεχίζουν με κατάληψη στο κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενώ σε νέους αποκλεισμούς δρόμων, εθνικών οδών, κόμβων, παρακαμπτηρίων και τελωνείων προχωρούν συνάδελφοί τους σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία και Ήπειρο.
Στα Πράσινα Φανάρια παραμένουν αγρότες της Θεσσαλονίκης, που προσπάθησαν να διασχίσουν τον δρόμο και να μεταβούν στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
Όμως, στο σημείο βρίσκονται παραταγμένες κλούβες των ΜΑΤ, που εμπόδισαν την πρόσβαση των αγροτών.
Κρήτη: Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης οι αγροτοκτηνοτρόφοι
Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, μετακινήθηκαν μετά την απομάκρυνσή τους από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, οι οποίοι πραγματοποιούν από χθες κινητοποίησεις.
Πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, με μηχανοκίνητη πορεία που είχε στην «κεφαλή» της τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, έφτασαν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με δεκάδες αγροτικά οχήματα και τρακτέρ να έχουν παραταχθεί και στην παραλιακή λεωφόρο.
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία
Αμετακίνητοι στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα τους παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με τις κινητοποιήσεις τους να διευρύνονται και τον αριθμό των σημείων που «καταλαμβάνουν» να αυξάνεται.
Σήμερα στήθηκε το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής, όπως αποφασίστηκε σε πρόσφατη γενική συνέλευση.
Σε συμβολικό αποκλεισμό μιας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς, προχωρούν και σήμερα αγρότες των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και Ωραιοκάστρου.
«Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα
Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Στο μεταξύ, στη χθεσινή συνάντηση στον Τρίλοφο, οι συμμετέχοντες από 20 μπλόκα της Β. Ελλάδας, συγκρότησαν συντονιστική επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις. Επίσης αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκης από τις 18.30.
Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.
Ημαθία - Πέλλα και Πιερία
Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.
Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προγραμματίζουν για σήμερα νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών. Τονίζεται ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ' αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.
Για αύριο δε, οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο της Κουλούρας αποφάσισαν μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενώ περαιτέρω δράσεις θα αποφασίζονται καθημερινά στις γενικές συνελεύσεις.
Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.
Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.
Ένα νέο αγροτικό μπλόκο στήθηκε χθες στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας, όπου οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας ενίσχυσαν την παρουσία τους στο δρόμο.
Μπλόκο έστησαν Εδεσσαίοι αγρότες στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια» και συνήθως προχωρούν στον αποκλεισμό του σημείου από το μεσημέρι μέχρι και τις 18.00, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αναγκαστικά μέσα από την πόλη.
Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.
Δράμα και Καβάλα
Σε τετράωρο αποκλεισμό του δρόμου στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας προχωρούν από τη μία μετά το μεσημέρι οι αγρότες.
Τονίζεται ότι στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.
Συνεχίζει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων - Σερρών (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.
Δυτική Μακεδονία
Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.
Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.
Τελωνεία στη Βόρεια Ελλάδα
Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Οι αποκλεισμοί γίνονται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από την χώρα και αφορούν κυρίως φορτηγά διεθνών μεταφορών.
Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.
Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη.
Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας-σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίες οδούς.
Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών από τις 10 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.
Στερεά Ελλάδα
Διευρύνουν τους αποκλεισμούς οι αγρότες της Κεντρικής Ελλάδας, καθώς μεταφέρουν νέα τρακτέρ στα σημεία συγκέντρωσης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών που έχουν αποκλείσει τον κόμβο του Μπράλου στη Φθιώτιδα, το χθεσινό εγχείρημα αποκλεισμού όλων των παράδρομων με τρακτέρ και φυσική παρουσία θα επαναληφθεί, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ο χρόνος. Επίσης, έχει αποφασιστεί ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν από αύριο μέχρι το Σάββατο.
Αντίστοιχες κινήσεις σημειώνονται και στο μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες που έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο ξεκινούν αποκλεισμούς, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινώσει τις λεπτομέρειες των δράσεών τους.
Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του κόμβου, ενώ στον Δομοκό κλείνουν περιοδικά τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65.
Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται από σήμερα και οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει κατάληψη δημοσίων κτιρίων στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Λόγω των μπλόκων η διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία απαιτεί πλέον υπερδιπλάσιο χρόνο, προσεγγίζοντας τις 4,5 ώρες.
Θεσσαλία
Δυναμικά συνεχίζουν και σήμερα, Τρίτη, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας. Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα.
Στο μεταξύ, αγρότες από το Δέλτα Πηνειού έχουν αποκλείσει την παλιά εθνική οδό Λάρισας - Θεσσαλονίκης στο ύψος των διοδίων του Πυργετού. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για παραγωγούς ακτινιδίου, οι οποίοι έχουν χάσει 2.000 δέντρα από την επέλαση του Daniel και αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πάρει χρήματα ακόμα. Παράλληλα, η περιοχή έχει χτυπηθεί και από την ευλογιά και οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τα ζώα τους χωρίς να αποζημιωθούν. Ζητούν από την κυβέρνηση ένα σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα, ώστε να μπορέσουν να μείνουν στα χωράφια τους, καθώς το προϊόν τους είναι εξαγώγιμο προς τις ΗΠΑ.
Αύριο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.
Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, τα οποία έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας πάνω στον Ε65 και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65.
Πελοπόννησος και Αιτωλοακαρνανία
Κλειστή εξακολουθεί να παραμένει, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, η μεγάλη περιμετρική οδός Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.
Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι συμμετέχουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ όπως αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή, σήμερα στις 8:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με τη συμμετοχή φορέων.
Επίσης, η συντονιστική επιτροπή απηύθυνε κάλεσμα για κινητοποίηση, αύριο, Τετάρτη στις 11:00 το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου όπου θα ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια στο σημείο.
Παράλληλα, σε κινητοποίηση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, με μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.
Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου κάθε ημέρα προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου.
Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, ενώ το βράδυ της Δευτέρας άνοιξαν τα διόδια που βρίσκονται κοντά στον Πύργο.
