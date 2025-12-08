Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο
Νέα πληθυσμιακή ανάλυση δείχνει ότι μια από τις σημαντικότερες μεταβολικές νόσους της εποχής σχετίζεται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου - Ποιοι ασθενείς έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Άτομα με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου -δηλαδή ξαφνικής διακοπής της καρδιακής λειτουργίας. Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal, βασίστηκε στην ανάλυση των δεδομένων ολόκληρου του πληθυσμού της Δανίας για το έτος 2010 και φωτίζει τη στενή σχέση ανάμεσα στον διαβήτη και τα θανατηφόρα καρδιακά συμβάματα.
Η ομάδα, με επικεφαλής τον Δρ. Tobias Skjelbred από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης (Rigshospitalet), εξέτασε 54.028 θανάτους που σημειώθηκαν στη χώρα εκείνο το έτος. Από αυτούς, 6.862 χαρακτηρίστηκαν ως αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι, μετά από αξιολόγηση πιστοποιητικών θανάτου, ιατρικών φακέλων και εκθέσεων νεκροψίας. Όταν τα δεδομένα συνδυάστηκαν με πληροφορίες σχετικά με το ποιοι πολίτες είχαν διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ο κίνδυνος αιφνίδιου καρδιακού θανάτου ήταν 3,7 φορές υψηλότερος για όσους είχαν διαβήτη τύπου 1 και 6,5 φορές υψηλότερος για όσους είχαν διαβήτη τύπου 2, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Το εύρημα που ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς αφορά τους νεότερους ενήλικες. Οι άνθρωποι κάτω των 50 ετών που ζουν με διαβήτη είχαν περίπου επταπλάσιο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε σχέση με συνομηλίκους τους χωρίς τη νόσο, μια αξιοσημείωτη αναλογία, δεδομένου ότι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι γενικά σπάνιος σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Hanno Tan από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ τόνισε ότι η επίπτωση ήταν υψηλότερη στην ηλικιακή ομάδα 30-40 ετών για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 (22,7) και στην ομάδα 40-50 ετών για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 (6).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ομάδα, με επικεφαλής τον Δρ. Tobias Skjelbred από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης (Rigshospitalet), εξέτασε 54.028 θανάτους που σημειώθηκαν στη χώρα εκείνο το έτος. Από αυτούς, 6.862 χαρακτηρίστηκαν ως αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι, μετά από αξιολόγηση πιστοποιητικών θανάτου, ιατρικών φακέλων και εκθέσεων νεκροψίας. Όταν τα δεδομένα συνδυάστηκαν με πληροφορίες σχετικά με το ποιοι πολίτες είχαν διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ο κίνδυνος αιφνίδιου καρδιακού θανάτου ήταν 3,7 φορές υψηλότερος για όσους είχαν διαβήτη τύπου 1 και 6,5 φορές υψηλότερος για όσους είχαν διαβήτη τύπου 2, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Το εύρημα που ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς αφορά τους νεότερους ενήλικες. Οι άνθρωποι κάτω των 50 ετών που ζουν με διαβήτη είχαν περίπου επταπλάσιο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε σχέση με συνομηλίκους τους χωρίς τη νόσο, μια αξιοσημείωτη αναλογία, δεδομένου ότι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι γενικά σπάνιος σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Hanno Tan από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ τόνισε ότι η επίπτωση ήταν υψηλότερη στην ηλικιακή ομάδα 30-40 ετών για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 (22,7) και στην ομάδα 40-50 ετών για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 (6).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα