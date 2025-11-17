Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: «Χτυπά» 20χρονους και 30χρονους – Το σύμπτωμα που προειδοποιεί

Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι φεύγουν, «χτυπημένοι» από το αιφνίδιο σύνδρομο καρδιακού θανάτου - Μια σουηδική μελέτη επισημαίνει τα συχνά υποτιμημένα συμπτώματα που προειδοποιούν γι' αυτό που έρχεται