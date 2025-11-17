Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: «Χτυπά» 20χρονους και 30χρονους – Το σύμπτωμα που προειδοποιεί
Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι φεύγουν, «χτυπημένοι» από το αιφνίδιο σύνδρομο καρδιακού θανάτου - Μια σουηδική μελέτη επισημαίνει τα συχνά υποτιμημένα συμπτώματα που προειδοποιούν γι' αυτό που έρχεται
Την τελευταία του πνοή στο διαμέρισμά του στο δυτικό Λονδίνο άφησε ο 30χρονος Λούκα Κουίν, βυθίζοντας στη θλίψη τους φίλους και τους συγγενείς του. Οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν όταν η σύντροφός του δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του, παρ’ ότι είχε προσπαθήσει να τον καλέσει περίπου 40 φορές. Όταν τελικά άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματος, βρήκαν τον Λούκα αναίσθητο στο κρεβάτι. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ήταν ήδη αργά.
Ο θάνατος του 30χρονου δεν «έδωσε» κανένα προειδοποιητικό σύμπτωμα, ενώ αργότερα αποδόθηκε στο αιφνίδιο σύνδρομο αρρυθμικού θανάτου (Sudden Arrhythmic Death Syndrome – SADS), μια σπάνια, αλλά θανατηφόρα καρδιακή δυσλειτουργία, που προκαλεί ξαφνική ανακοπή, χωρίς εμφανή αιτία.
Ο στενός του φίλος από τα παιδικά χρόνια, Τζεντ Πομερόι, περιέγραψε στο Independent το σοκ της απώλειας: «Η καρδιά του απλώς σταμάτησε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος πίσω από αυτό. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δεχθώ ότι ο θάνατος ήταν ανεξήγητος. Έπρεπε να μάθω ότι μερικοί άνθρωποι είναι απλά πολύ άτυχοι. Ο Λούκα ήταν ο πιο αστείος άνθρωπος που μπορείς να συναντήσεις, με χρυσή καρδιά».
Τι είναι το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου – Οι ενδείξεις που θα μπορούσαν να σώσουν ζωές
