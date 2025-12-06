Είμαι σε σοκ, λέει η Δεβετζή μετά το τροχαίο στην Εγνατία Οδό
Είμαι σε σοκ, λέει η Δεβετζή μετά το τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Καβάλας

Η Πηγή Δεβετζή με ανάρτησή της ευχαρίστησε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί της, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο που είχε νωρίτερα το Σάββατο (6/12) στην Εγνατία Οδό.

Όπως είπε, είναι σοκ και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου τόνισε ότι λαμβάνει άριστη φροντίδα. 

Το ατύχημα, σημειώθηκε πάνω από το Παληό Καβάλας όταν το όχημα τούμπαρε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύντομα θα επανέλθω κοντά σας όταν ξεπεράσω το σοκ που έπαθα. Και πάλι ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, να μας έχει όλους ο Θεός καλά, καταλήγει στην ανάρτησή της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του kavalanews από το σημείο:

Αναλυτικά η ανάρτησή της Πηγής Δεβετζή για το τροχαίο:

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ».

