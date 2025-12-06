Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή με αυτοκίνητο που τούμπαρε στην Εγνατία Οδό - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο - Το ατύχημα σημειώθηκε σε τούνελ πάνω από το Παληό Καβάλας
Τροχαίο ατύχημα είχε η Πηγή Δεβετζή το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) σε τούνελ στην Εγνατία Οδό πάνω από το Παληό Καβάλας.
Σύμφωνα με την proininews.gr, είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
Στο όχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του kavalanews.gr από το σημείο:
