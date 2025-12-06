Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή με αυτοκίνητο που τούμπαρε στην Εγνατία Οδό - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
GALA
Πηγή Δεβετζή Τροχαίο Καβάλα

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή με αυτοκίνητο που τούμπαρε στην Εγνατία Οδό - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο - Το ατύχημα σημειώθηκε σε τούνελ πάνω από το Παληό Καβάλας

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή με αυτοκίνητο που τούμπαρε στην Εγνατία Οδό - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
61 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα είχε η Πηγή Δεβετζή το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) σε τούνελ στην Εγνατία Οδό πάνω από το Παληό Καβάλας.

Σύμφωνα με την proininews.gr, είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στο όχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του kavalanews.gr από το σημείο:



Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή με αυτοκίνητο που τούμπαρε στην Εγνατία Οδό - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή με αυτοκίνητο που τούμπαρε στην Εγνατία Οδό - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
61 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης